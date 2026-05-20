Concello de Vigo
El BNG de Vigo censura el veto a una declaración institucional en el Concello por el asalto a la flotilla a Gaza
Los nacionalistas critican al gobierno de Abel Caballero por tumbar la idea «sen ningún argumento»
R.V.
Con el objetivo de que el pleno del Concello de Vigo aprobase el próximo lunes una declaración institucional por el asalto a la flotilla que se dirige a Gaza, el BNG planteó este miércoles en la junta de portavoces previa a la sesión plenaria consensuar un texto de condena, encontrándose con el rechazo, según trasladó posteriormente el líder nacionalista, Xabier P. Igrexas, con un rechazo «sen ningún argumento» por parte del gobierno local del PSOE.
«É unha decisión incomprensíble e profundamente decepcionante, o mínimo que pode facer o Concello é expresarlles en nome da cidade o noso total apoio para esixir garantías para a súa protección e seguridade, polo que non cabe nin o silencio nin a equidistancia diante desta nova agresión ilegal contra os activistas», indicó Igrexas, que arremete contra el alcalde vigués, Abel Caballero.
«Mentres o BNG puxo acima da mesa un texto concreto co obxectivo de procurar o consenso unánime, Abel Caballero volveu exhibir o seu seu sectarismo», añadió el portavoz del BNG, dispuesto a seguir negociando si el gobierno municipal plantea un texto alternativo, «xa que a autoría do mesmo é o de menos, o realmente importante é a mensaxe».
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