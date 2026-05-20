Las asociaciones gallegas de cardiópatas se reúnen en Vigo

Profesionales sanitarios, personas con cardiopatías, administraciones y ciudadanía en general se reunirá el próximo jueves 28 de mayo en la ciudad en el Tercer encuentro gallego de asociaciones de pacientes con cardiopatía. La cita, que se celebrará en el Teatro Afundación, abordará temas como el papel de las asociaciones y el autocuidado.

El programa de la sesión, que se desarrollará de 16 a 20 horas, incluye formación en reanimación cardiopulmonar (RCP) y uso de desfibriladores, sesiones sobre hábitos saludables en todas las edades, control de la tensión y abandono del tabaco, así como un taller de alimentación cardiosaludable.

Además de facultativos de Cardiología, habrá especialistas en nutrición, psicología, fisioterapia o enfermería. También la cocinera Lucía Abreu impartirá el taller dedicado a la cocina.

La cita está dirigida a cualquier persona interesada en la prevención del riesgo cardiovascular y la asistencia es gratuita hasta completar aforo.

Entidades

Cuatro asociaciones gallegas de pacientes con diferentes cardiopatías participan en el encuentro. Son la Organización de Asociaciones de Pacientes de la Sociedad Española del Corazón, de la Asociación de Cardiópatas Galicia Sur, de la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica y además de la Asociación Amicor - Amigos del Corazón. Sus representantes participarán en una mesa redonda sobre la «Importancia de las asociaciones de pacientes con enfermedad cardiovascular». Son la Organización de Asociaciones de Pacientes de la Sociedad Española del Corazón, de la Asociación de Cardiópatas Galicia Sur, de la Asociación Española de Miocardiopatía Hipertrófica y de la Asociación Amicor - Amigos del Corazón.

El encuentro está organizado por la Sociedad Gallega de Cardiología, la Fundación Española del Corazón y la Unidad de Rehabilitación Cardíaca del Servicio de Cardiología del Hospital Álvaro Cunqueiro. Cuenta con el apoyo de Afundación, la Obra Social de ABANCA, y de la empresa lucense Apetéceme.