El área viguesa concentra más de la mitad de las consultas suspendidas este martes en los centros de salud gallegos

La semana de huelga médica está teniendo más seguimiento en los hospitales que en los centros de salud. Pero hay un área sanitaria gallega en la que los paros en Atención Primaria están teniendo un impacto mayor: la de Vigo. El martes, el 56% de las consultas suspendidas en este nivel asistencial fueron en la comarca viguesa.

En la segunda jornada de huelga, el número de pacientes afectados por la huelga en el área de Vigo fue ligeramente inferior que el día anterior, 1.925. Afectó a 34 cirugías, 985 consultas hospitalarias, 694 en centros de salud y 213 pruebas diagnósticas (no de laboratorio).

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Por la tarde, convocado por O'Mega, el colectivo médico se manifestó por el centro de Vigo para reclamar un estatuto propio.