El área viguesa concentra más de la mitad de las consultas suspendidas este martes en los centros de salud gallegos
Los médicos se concentraron esta tarde ante el museo MARCO por un estatuto propio
A. B.
La semana de huelga médica está teniendo más seguimiento en los hospitales que en los centros de salud. Pero hay un área sanitaria gallega en la que los paros en Atención Primaria están teniendo un impacto mayor: la de Vigo. El martes, el 56% de las consultas suspendidas en este nivel asistencial fueron en la comarca viguesa.
En la segunda jornada de huelga, el número de pacientes afectados por la huelga en el área de Vigo fue ligeramente inferior que el día anterior, 1.925. Afectó a 34 cirugías, 985 consultas hospitalarias, 694 en centros de salud y 213 pruebas diagnósticas (no de laboratorio).
Por la tarde, convocado por O'Mega, el colectivo médico se manifestó por el centro de Vigo para reclamar un estatuto propio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Olalla, acogedora de dos hermanos con dedicación exclusiva: «Ni lo haces por ti ni por trabajo o vocación, es una forma de vida»
- Armón Vigo se estrena en buques militares con la botadura del «HMS Sälen», el primer barco para la Armada de Suecia
- Comerciantes y hosteleros empiezan a pagar cuotas voluntarias de 50 euros para el contencioso contra la subida de la basura
- Muere una mujer tras precipitarse desde un séptimo piso en Vigo
- El baile de sillas en la Xunta se atasca: más de 2.100 empleados deben tomar posesión pero hay déficit de plazas para los grupos A1 y A2
- Lista abierta para el adiós en Balaídos
- La CIG mantiene las movilizaciones en Vigo pese al preacuerdo en el metal: éstas son las calles afectadas por la manifestación del martes 19
- Gustavo, el joven que hace bailar a las estatuas de Ourense y convierte el Miño en río navegable