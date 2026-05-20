Abel Caballero rechaza que uno de los AVE de Vigo a Madrid pare en Santiago: «No comparto esa decisión»

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, cargó este miércoles contra la nueva planificación de Renfe al rechazar que uno de los trenes de alta velocidad entre la ciudad olívica y Madrid incluya parada en Santiago. El regidor considera que esa decisión perjudica claramente a Vigo, al alargar el trayecto y restarle competitividad a la conexión directa con la capital.

Según explicó, la inclusión de esa parada supone, a su juicio, un doble perjuicio: por un lado, el rodeo que implica pasar por Santiago; por otro, el tiempo añadido de la propia detención en la estación compostelana. Caballero cifró en cerca de una hora el retraso total que asumiría el viajero vigués entre el desvío y la parada.

«Renfe sacó su nueva planificación para Vigo y no estamos de acuerdo con una de las decisiones que toman», afirmó el alcalde, que fue especialmente tajante al defender que los trenes de Vigo deben mantener un trazado propio. «Nosotros lo que queremos es Vigo, Pontevedra, Ourense, eventualmente Zamora y Madrid. Esa es nuestra dimensión», sostuvo.

Caballero contrapuso además la situación de Vigo con la de Santiago, al considerar que la capital gallega ya dispone de suficientes servicios ferroviarios por su condición de paso de los trenes procedentes de A Coruña. En ese contexto, rechazó que parte de las conexiones viguesas acaben sirviendo también para reforzar la oferta compostelana. «Que Vigo tenga tres AVE y Santiago tenga cinco no entra dentro de nuestros cálculos», advirtió.

El alcalde fue más allá y atribuyó esta orientación a una determinada visión política del mapa ferroviario gallego. «Eso es lo que quiere el PP. Eso no es lo que puede pasar. No es lo que queremos que pase», señaló.

Caballero anunció que trasladará directamente su malestar al presidente de Renfe para mostrarle su oposición a esta reorganización de servicios. «Le voy a decir al presidente de Renfe que no comparto esa decisión. Que no la comparto», insistió.

Obras

Durante su intervención, el regidor quiso además aclarar que el tiempo actual de viaje, ligeramente por encima de las cuatro horas, responde a unas obras en curso y no a un empeoramiento estructural del servicio. «Efectivamente, en este momento tardan un poquito más de cuatro horas porque hay una obra», explicó, antes de añadir que, una vez finalicen esos trabajos, la duración del trayecto volverá a reducirse.

En esa línea, rechazó las interpretaciones que presentan ese alargamiento como definitivo. «Cuando esa obra se acabe, tardaremos menos. Tardaremos menos de cuatro horas como antes, más el ahorro de la obra», concluyó.