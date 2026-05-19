Vigo sigue esperando la confirmación definitiva para ser sede mundialista mientras se tambalean otras dos ciudades españolas: «Hay que pensarlo bien»

Con el planeta fútbol mirando cada vez más de cerca el Mundial que arrancará en Ciudad de México el próximo 11 de junio, las ciudades españolas, entre las que se encuentra Vigo, siguen perfilando sus proyectos para la cita programada para dentro de cuatro años, en 2030, y que coorganizarán España, Marruecos y Portugal (con algunos partidos también en Sudamérica), un evento sobre el que Vigo espera una confirmación oficial de que estará en la lista definitiva de sedes después de la petición formal trasladada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Existe en la ciudad olívica un consenso en clave institucional, con el Concello pilotando el desafío y Diputación y Xunta garantizando su participación en el proyecto (aunque permanecen divergencias sobre cómo afrontar la financiación). Esa sintonía que exhibe Vigo contrasta con lo que está sucediendo en el País Vasco, donde las dos ciudades con las que la RFEF cuenta desde un principio, Bilbao y San Sebastián, acaban de abrir un período de reflexión sobre la idoneidad de seguir adelante o, por el contrario, desterrar la idea.

«Hay que pensarlo bien, estamos haciendo una profunda reflexión en torno a esta cuestión. Aún no hay una decisión tomada y lo estamos analizando», expuso la diputada general (equivalente a presidenta de la Diputación) de Bizkaia, Elixabete Etxanobe, en una entrevista a la radio pública de Euskadi, unas declaraciones que se suman a las formuladas hace unos días por el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, que también mostraba sus reparos a acoger partidos mundialistas y declaraba que «hay que leer toda la letra pequeña para no llevarse sorpresas después».

Como telón de fondo, existen tanto en Bilbao como en Sebastián dudas sobre los costes que tendría que asumir el erario público directamente o en servicios relacionados con la seguridad, movilidad o alojamiento, así como las limitaciones que la FIFA impone al convertirse en sede del Mundial (prácticamente se adueña del territorio para sus actos y compromisos). Eso obligaría, entre otras cosas, a cancelar o reprogramar otros grandes eventos consolidados en el calendario.

Las posiciones de los líderes del ayuntamiento de San Sebastián o de la Diputación Foral de Vizcaya, ambos del PNV, han abierto también una grieta en la coalición de gobierno con el Partido Socialista de Euskadi, formación que no entiende ahora las dudas sobre la conveniencia de ser sede cuando ya se lleva trabajando con el 'Ok' de RFEF y FIFA desde hace años. El resto de formaciones políticas también ha reaccionado cuestionando el «volantazo» en la postura institucional tras años de trabajo, deslizando incluso algunos colectivos tintes políticos por la posible presencia de España jugando partidos en San Mamés o Anoeta.

La polémica generada ha obligado también a salir a la palestra al Gobierno vasco (pata importante también del proyecto), cuya portavoz, María Ubarretxena, comprende las dudas y deja en manos de ayuntamientos y diputaciones la decisión final, que se espera a la vuelta del verano.

Esta incertidumbre que exhiben ahora Bilbao y San Sebastián se suma a las realidades ya confirmadas de las renuncias de Málaga y A Coruña al no verse capacitadas para cumplir los requisitos de la FIFA. Queda por ver también cómo se desarrolla el proyecto en Las Palmas de Gran Canaria, con avances únicamente burocráticos y con una reforma integral sin empezar, o en Zaragoza, donde pese a estar en construcción el nuevo estadio, la obra coincide con un descenso del club maño a la tercera categoría del fútbol español. Mientras siguen en el aire muchas cuestiones en otras latitudes, tanto Vigo como Valencia, que se quedaron fuera de la primera criba con polémica especialmente en el caso olívico, siguen preparadas en la banda para saltar al terreno de juego, esperando que el entrenador les haga caso.