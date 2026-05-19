La UVigo tendrá el próximo curso sus tres primeros profesores asociados del grado Medicina

La Universidad de Vigo tendrá, por primera vez, profesores asociados de Ciencias de la Salud (PACs) en el Grado de Medicina propios el próximo curso. La Xunta acaba de anunciar que se autorizan tres para la institución viguesa y cuatro para su homóloga coruñesa (UDC). Sostiene que «se incorporan para facilitar que la descentralización completa de la docencia práctica del grado en Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela sea efectiva en el curso 2026/27».

La UVigo ya contaba con PACs, pero casi todos del grado de Ingeniería Biomédica y ninguno de Medicina. Así que estas serán sus primeras plazas para esta titulación.

Como, en el Área Sanitaria de Vigo, profesionales del Servizo Galego de Saúde (Sergas) ya imparten formación práctica a alumnos del grado —el sexto curso entero y un mes de prácticas en centros de salud en quinto—, la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela había creado 32 plazas de PACs para cubrir este territorio. Este año, renovará tres de ellas que, están vacantes. En total, los facultativos del Chuvi y los centros de salud de la comarca dispondrán de 35 plazas de PACs de Medicina: las 3 primeras de la UVigo y 32 de la USC.

La UVigo y la UDC serán las responsables de convocar estas siete plazas de PACs e incorporarlas a su plantilla. Se incluirán, además, en el concierto único del Sergas con las universidades.

Reunión

Esta es uno de los principales asuntos que se abordaron este martes en la Comisión de Seguimiento del Acuerdo de Descentralización del Grado de Medicina, que se celebró con la participación de los conselleiros de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, y de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, así como los tres rectores, Rosa Crujeiras (UC) Ricardo Cao (UDC) y Manuel Reigosa (UVigo). La toma de posesión de la rectora electa que le tomará el relevo, Carmen García Mateo, todavía tardará semanas.

La Xunta destaca que «Gracias a esta incorporación, el próximo curso 2026/27 estarán completamente descentralizadas en las tres universidades y en los siete hospitales» sexto cursos de Medicina —que ya lo estaba desde 2015— y las prácticas quinto. Estas últimas consisten en un mes por cuatrimestre, uno en hospitales y el otro en centros de salud. Las de Atención Primaria ya estaban repartidas por toda la geografía gallega. Las de atención especializada son las que se reparten a Vigo y A Coruña a partir del próximo curso.

Llegarán al Chuvi «en torno al 25% del alumnado matriculado» en el curso correspondiente que «así decida de forma voluntaria». Es el mismo porcentaje que le tocará en el reparto de plazas docentes. Es decir, que «el 50% de las nuevas contrataciones de profesores se adscribirán » a la UVigo y la UDC y el otro 50%, a la USC.

Reglamento de las unidades docentes

La Comisión de Seguimiento también aprobó el reglamento de las unidades docentes que se ocuparán de materializar de forma progresiva la descentralización. Esta normativa establece cuestiones como los criterios de distribución del alumnado en caso de existir más demanda que plazas. Primará el domicilio familiar, circunstancias como enfermedad grave, discapacidad, conciliación familiar o ser víctima de acoso, así como la nota media del expediente académico, entre otras cuestiones

El reglamento de cada una de las dos unidades docentes determina su composición y organización, así como las funciones concretas que desempeñará para el correcto desarrollo de la docencia del grado.

¿Cuáles son los próximos pasos? La USC deberá realizar una «reverificación del grado» en Medicina. Se trata de un proceso para poder incorporar todos los cambios en la docencia que implican esta descentralización en el nuevo plan de estudios, para que «tengan validez y todas las garantías para el alumnado».

El grado en Medicina de la USC tiene en marcha dos planes de estudios. Uno de ellos está en extinción y, por lo tanto, no puede modificarse, mientras que el otro está en implantación —en este año académico, se imparte en primero y segundo—. Es el nuevo el que debe someterse a reverificación. La Xunta pone como ejemplo, que el título actual contempla la docencia teórica solo de Medicina y Odontología de la USC, «aspecto que es preciso modificar ampliándola a las nuevas unidades docentes de A Coruña y Vigo».

Una vez completada la documentación, debe someterse al visto bueno de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia (ACSUG). Para agilizar el proceso, desde la Xunta se impulsará una reunión técnica con los técnicos de la ACSUG con el fin de aclarar las dudas y establecer los plazos más ajustados. Con todo, mantienen como plazo final para completar la descentralización total de la docencia del segundo ciclo del grado de Medicina —teórica y práctica— el curso 2028/29.