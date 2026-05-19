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Sanidade adjudica por 1,8 millones de euros las obras de Maxilofacial

Contará con tres consultas, una sala polivalente, una de simulación y otra quirúrgica

Sala en la que actualmente trabaja Maxilofacial en el Meixoeiro.

Sala en la que actualmente trabaja Maxilofacial en el Meixoeiro. / JOSE LORES

R. V.

Casi un año y medio después de la puesta en marcha del Servicio de Maxilofacial en el Hospital Meixoeiro, la Xunta adjudica las obras para que cuente con unas instalaciones adecuadas. Se otorgaron a Elecnor Servicios y Proyectos por un importe de 1,77 millones de euros.

La actuación incluye la creación de una nueva área de cirugía maxilofacial con tres consultas, una sala polivalente, otra de simulación y una quirúrgica, además de un despacho y una zona de espera-

El plazo de ejecución es de nueve meses y conlleva la reestructuración de tres quirófanos de cirugía local. Con ello, el Sergas destaca que "se mejorará la cobertura de toda la actividad quirúrgica del hospital".

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La unidad atiende a pacientes de Vigo, Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras.

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