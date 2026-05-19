Sacarse el carné de coche automático: «Lo logré en tan solo diez prácticas»

Sacarse el carné de conducir a la primera es para algunos toda una hazaña, sobre todo en lo que se refiere a la parte práctica. Además, a la frustración de no lograrlo se suma el desembolso que conllevan las prácticas y el examen. Hace casi una década (en 2017) entró en vigor el 'código 78', una excepción en el permiso del segmento B que permite examinarse en un coche automático (y olvidarse de la palanca).

Aunque su aplicación comenzó de forma tímida en Vigo, en los últimos años se convirtió en un servicio solicitado todos los meses y hay varias autoescuelas que tienen estos vehículos para que los alumnos las prácticas. Estos coches están cada vez más presentes, al igual que el eléctrico, que también entra en este tipo de permiso.

El presidente de las autoescuelas de la provincia de Pontevedra, Alberto Bugallo, explica que aquellos que obtienen el carné de esta manera tienen una limitación en forma de código numérico. Para quitársela y acceder también al de marchas, deben pasar un curso habilitante.

Con todo, cree que el problema de los exámenes no suele venir de los cambios, sino de faltas por separaciones laterales, no realizar correctamente los stops o la circulación en glorietas. «El control del coche no suele ser lo complejo porque ya se supone que hay que tenerlo, no influye mucho en la calificación, una calada es una falta leve», apunta.

Por su parte, el dueño de la autoescuela Faro, Andrés Bugallo, apunta que este tipo de permiso también tiene gran tirón entre los extranjeros. Es uno de los principales perfiles. «Sobre todo para aquellos que hacen canje porque proceden de países desde los que se les exige repetir el examen o una parte». También los procedentes de zonas como Estados Unidos, en las que están acostumbrados a conducir solo automático. Una de sus últimas incorporaciones fue un joven ruso, nómada digital, que al no controlar todavía el castellano, le resultó más sencillo. La prueba teórica puede hacerse en varios idiomas, pero la práctica no.

Otros usuarios son las personas con discapacidad, para las que es más sencillo este sistema. «El 85% de lo que compran es así», dice Bugallo. «Al final va a ser el futuro. Se calcula que para 2030 Tráfico permitirá hacer los exámenes en coche automático y con unas horas de formación obtener el manual», añade.

Lara Fernández obtuvo su permiso de coche automático hace un par de meses, a sus 36 años. Antes no le había hecho falta. En su casa había un vehículo de estas características disponible y necesitaba transportarse por un nuevo puesto de trabajo. «Me parecía más sencillo, sobre todo porque no me iba a comprar uno nuevo», dice. «Me saqué el permiso en solo diez prácticas. Diría que lo que más me costó fue aparcar», señala.

El precio por cada vez que probó a conducir fue de 31 euros, es decir, que se gastó 310 euros en total. En Vigo, para un coche con cambios, los precios oscilan entre los 25 y los 30, aunque el cómputo total oscila entre los 700 y los 1.200 euros.

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Marya también se unió a las prácticas en automático. Se había sacado el permiso doce años atrás, pero llevaba una década sin conducir. Tenía previsto hacer un viaje por Panamá, donde la mayoría de los coches de alquiler eran automáticos. Sintió que tenía que empezar de cero y se anotó a las prácticas para este tipo de permiso. «Aunque Vigo es una ciudad un poco hostil para la conducción, nada que ver. Allí no había reglas».