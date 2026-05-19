El PP de Vigo busca «retratar» a Abel Caballero con el autobús urbano y las zonas de bajas emisiones

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, anunció este martes que solicitará el voto particular en el próximo pleno para las enmiendas que ha presentado su formación a las ordenanzas en tramitación para regular las tarifas del autobús urbano, las zonas de bajas emisiones y la tasa turística. El objetivo, puesto que la mayoría absoluta del PSOE impedirá que se incorporen al texto, es «retratar» al alcalde vigués, Abel Caballero, argumentando que las enmiendas piden incorporar un bono para abaratar el transporte público o retrasar las multas en las ZBE.

«¿De verdad que no hay si una sola de nuestras propuestas que hagan mejor a estas ordenanzas? ¿O es que Abel Caballero ya tenía decidido de antemano el no por el no? Pues lamentablemente, más bien parece esto segundo, es una pena que en lugar de abrirse a nuevas ideas se haya cerrado en banda», expone Luisa Sánchez, recordando otros proyectos normativos como el de la tasa de la basura «en los que echamos en falta medidas correctoras».

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La líder de la oposición ha recordado que se trata de enmiendas «con espíritu crítico», pero también «con vocación de corregir y de mejorar unas ordenanzas que tienen importantes consecuencias para los vigueses».