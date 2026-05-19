Pleno
El PP de Vigo busca «retratar» a Abel Caballero con el autobús urbano y las zonas de bajas emisiones
Los populares solicitarán el voto particular a sus enmiendas a las ordenanzas aprobadas por el gobierno local
R.V.
La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, anunció este martes que solicitará el voto particular en el próximo pleno para las enmiendas que ha presentado su formación a las ordenanzas en tramitación para regular las tarifas del autobús urbano, las zonas de bajas emisiones y la tasa turística. El objetivo, puesto que la mayoría absoluta del PSOE impedirá que se incorporen al texto, es «retratar» al alcalde vigués, Abel Caballero, argumentando que las enmiendas piden incorporar un bono para abaratar el transporte público o retrasar las multas en las ZBE.
«¿De verdad que no hay si una sola de nuestras propuestas que hagan mejor a estas ordenanzas? ¿O es que Abel Caballero ya tenía decidido de antemano el no por el no? Pues lamentablemente, más bien parece esto segundo, es una pena que en lugar de abrirse a nuevas ideas se haya cerrado en banda», expone Luisa Sánchez, recordando otros proyectos normativos como el de la tasa de la basura «en los que echamos en falta medidas correctoras».
La líder de la oposición ha recordado que se trata de enmiendas «con espíritu crítico», pero también «con vocación de corregir y de mejorar unas ordenanzas que tienen importantes consecuencias para los vigueses».
Suscríbete para seguir leyendo
- Olalla, acogedora de dos hermanos con dedicación exclusiva: «Ni lo haces por ti ni por trabajo o vocación, es una forma de vida»
- Muere una mujer tras precipitarse desde un séptimo piso en Vigo
- Cómo construir un nido artificial para aves urbanas: la recomendación de la la Sociedad Española de Ornitología para convivir con los pájaros
- Comerciantes y hosteleros empiezan a pagar cuotas voluntarias de 50 euros para el contencioso contra la subida de la basura
- El baile de sillas en la Xunta se atasca: más de 2.100 empleados deben tomar posesión pero hay déficit de plazas para los grupos A1 y A2
- Gustavo, el joven que hace bailar a las estatuas de Ourense y convierte el Miño en río navegable
- Vuelve la Farola y vuelve el Acrópolis
- La vía verde más grande de Galicia: 28 kilómetros de recorrido e ideal para los ciclistas