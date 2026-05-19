La oficina de retorno de Vigo atendió a más de 1.500 familias en 2025

La Xunta puso este lunes el foco en la oficina integral de retorno de Vigo como una de las principales herramientas de acompañamiento a los gallegos del exterior que deciden regresar a la comunidad. El conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, visitó la sede viguesa dentro de las actividades de la Semana da Administración Aberta y destacó que este servicio atendió durante 2025 a más de 1.500 familias y gestionó cerca de 1.600 consultas.

Acompañado por el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y por la delegada territorial de la Xunta en Vigo, Ana Ortiz, el conselleiro defendió el valor de una atención «próxima, personalizada e integral» para facilitar el retorno y convertirlo en un proceso más sencillo y seguro para quienes vuelven a Galicia tras años de residencia en el exterior.

Según explicó González, el trabajo desarrollado por la oficina tiene reflejo directo en medidas concretas en el área viguesa. Entre ellas citó las cerca de 120 ayudas extraordinarias al retorno concedidas en 2025, por un importe superior a 527.000 euros, orientadas a cubrir las primeras necesidades de las familias retornadas. También destacó el respaldo a más de 20 proyectos de autoempleo, con una inversión de 158.000 euros destinada a personas que han decidido emprender tras regresar.

La oficina de Vigo forma parte de una red autonómica que incluye también sedes en A Coruña, Santiago, Lugo y Ourense. En conjunto, estas cinco oficinas atendieron el pasado año a más de 8.000 familias y recibieron más de 30.000 consultas, según los datos trasladados por la Consellería. A ese trabajo se suma la oficina móvil, pensada para acercar el servicio al rural y que en 2025 visitó más de 170 concellos y prestó atención a más de 400 familias.

La Xunta defiende que este acompañamiento no se limita a la información administrativa. También incluye asesoramiento sobre empleo, vivienda, sanidad, educación o trámites fiscales, con el objetivo de hacer más llevadero el proceso de regreso y asentamiento.

José González enmarcó esta labor en la Estratexia Galicia Retorna, la hoja de ruta autonómica dotada con 450 millones de euros y más de un centenar de medidas para favorecer la vuelta de gallegos y descendientes residentes en el exterior. Según los datos expuestos por el conselleiro, entre 2018 y 2024 retornaron a Galicia cerca de 50.000 gallegos, mientras que la comunidad ganó más de 140.000 habitantes gracias al saldo migratorio positivo.

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«Galicia é terra de oportunidades á que os galegos emigrados poden retornar para consolidar o seu proxecto de vida e sumar o seu talento ao mercado de traballo», sostuvo el conselleiro, que vinculó esa tendencia a un cambio de ciclo demográfico y a la consolidación de Galicia como territorio de retorno y acogida.