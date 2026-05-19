Ocio
Nueva cita para el público infantil en Castrelos: una versión teatral de un clásico llega a Vigo
La actuación está programada para el 20 de julio y se suma a la anunciada del Pollo Pepe
R.V.
Un día después de anunciar la primera actuación del ciclo infantil que tendrá lugar en el auditorio de Castrelos, el alcalde de Vigo, Abel Caballero, detalló una nueva cita que los más pequeños de la casa podrán marcar en su agenda para este verano. El lunes 20 de julio se interpretará en el recinto vigués «El traje nuevo del emperador», una versión teatral y musical del cuento escrito por Hans Cristian Andersen. Participarán cuatro actores y la duración prevista del espectáculo es de 50 minutos. De esta forma, esta obra se suma a la del musical de «La gran aventura del Pollo Pepe», que se celebrará el 6 de julio y que abrirá la programación infantil del verano en el programa «Vigo en festas».
Por otro lado, Caballero anunció también que el 31 de mayo se celebrará la undécima edición de la Andaina polos Montes de Vigo, totalmente gratuita y que cuenta con la cooperación de Vegalsa Eroski. Discurrirá por los montes de Zamáns, Beade y Bembrive y habrá distintas modalidades (20, 12 y 6,7 kilómetros), así como una versión infantil de kilómetro y medio. Los interesados pueden inscribirse llamando al 010.
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