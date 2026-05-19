Música, literatura y premios para celebrar el día das Letras Galegas en la UVigo
En el acto celebrado en la Escola de Enxeñería de Minas, coincidieron la nueva rectora, Carmen García Mateo con el actual, Manuel Reigosa, que alabó la figura de Begoña Caamaño, «unha viguesa, do Calvario, que levantóu a bandeira do feminismo, do país, do galego»
La Universidad de Vigo celebró esta mañana su acto en homenaje al Día das Letras Galegas y, en particular, a su homenajeada de este año, la escritora y periodista viguesa, Begoña Caamaño. En el salón de actos de la Escola de Enxeñería de Minas, la poesía, música y literatura se entremezclaron en unos premios que valieron para ensalzar la lingua galega, un «tesouro» que no se puede dejar atrás, tal y como verbalizó el rector en funciones, Manuel Reigosa, quien coincidió en el acto con la que será su sucesora, la catedrática de Teoría de la Señal y Comunicaciones, Carmen García Mateo.
Reigosa alabó a Caamaño, «unha viguesa, do Calvario, que levantóu a bandeira do feminismo, do país, do galego», que siempre puso por delante el amor por la lengua. «Hoxe temos que lembrar máis que nunca que o camiño do futuro ten que estar alumeado pola nosa lingua, que Galicia non existiría sen o galego», subrayó Reigosa, quien se mostró «certamente preocupado» por el futuro del idioma propio. «Actos coma este énchenme de ledicia porque vexo que hai moitas persoas que o defenden», sentencia.
Bajo la batuta del profesor Benigno Fernández Salado, director del área de Normalización Lingüística, el acto incluyó también la entrega de los Premios de poesía, relato corto y traducción 2026. En la categoría de poesía, el primer premio recayó en Alba Guzmán Halcón por el poemario Procurei/Rehabitar; el primer accésit fue para Francisco Fernández Dávila por O am/r nunha pequena bóla azul y el segundo accésit para Elena Pazos Linares por Paseo lunar. En la modalidad de relato corto, el primer premio fue para Noelia Fernández Romero por el texto Alén mar. El primer accésit reconoció nuevamente a Francisco Fernández Dávila, en esta ocasión por el relato Palimpsesto ou Ctrl+Z,, mientras que el segundo accésit fue para Niobe Alonso Iglesias por O falso repositorio de recordos. En la categoría de traducción, el primer premio fue concedido a Elvira Riveiro Tobío por la traducción de O Astrágalo de Albertine Sarrazin.
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