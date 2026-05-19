L0rna lidera el primer avance musical de O Marisquiño 2026

O Marisquiño 2026 ya tiene sus primeras confirmaciones musicales y lo hace con una clara apuesta por algunas de las voces más personales de la nueva escena urbana. El festival, que se celebrará en Vigo del 6 al 9 de agosto, ha anunciado la incorporación de L0rna, El Virtual y Fresquito y Mango como primer avance de un cartel que volverá a desplegarse en el entorno de Samil, con las Islas Cíes como telón de fondo.

La primera gran baza de este anuncio es L0rna, convertida ya en uno de los nombres con más tirón dentro del panorama urbano estatal. La artista llega a Vigo en plena consolidación de su carrera tras la publicación en 2025 de «MISS-UNDERSTOOD», su álbum debut, un trabajo de 14 temas que reforzó su imagen como una de las propuestas más magnéticas y disruptivas del momento. Su trayectoria, iniciada muy joven al calor del rap y del freestyle, la ha llevado a colaborar con nombres como Yung Beef, Albany o Metrika.

Junto a ella estará El Virtual, uno de los proyectos más singulares de su generación. Su propuesta se mueve entre el hip-hop, el trap y el rap alternativo, con letras marcadas por la introspección, la vulnerabilidad y asuntos como la salud mental, la identidad o el crecimiento personal. Desde 2020 ha mantenido una actividad constante en directo y se ha ido ganando un espacio propio dentro de la escena urbana española.

El tercer nombre de este primer anuncio es el dúo Fresquito y Mango, que aterrizará en O Marisquiño con una fórmula más luminosa y desprejuiciada, a medio camino entre el pop, el indie, la electrónica y lo urbano. Tras convertirse en fenómeno viral con el remix de «Mándame un Audio», en el que participó Aitana, el grupo llegará a Vigo con el impulso de su nuevo EP, «La Fórmula».

Los tres artistas se suman al festival de la mano de Jägermusic, el programa musical de Jägermeister, patrocinador de O Marisquiño y aliado habitual del talento emergente. La elección de estos primeros nombres dibuja ya una línea clara para esta edición: una propuesta abierta a distintas sensibilidades dentro de la cultura urbana y pensada para un público cada vez más diverso.

La música volverá a formar parte esencial de la identidad de O Marisquiño, uno de los grandes escaparates del verano vigués y una cita que cada año convierte la ciudad en punto de encuentro internacional para miles de aficionados a los deportes de acción, el arte urbano y los nuevos sonidos. Junto a los conciertos, el recinto acogerá también sesiones de DJ y batallas de freestyle rap, reforzando el peso de la programación musical dentro del conjunto del festival.

La organización avanzó además que irá desvelando en las próximas semanas el resto del cartel de una edición que volverá a ser enteramente gratuita. Como refuerzo a esa apuesta cultural, Radio 3 se incorpora este año como medio oficial del evento, en un gesto que consolida la conexión del festival con la música contemporánea y con las nuevas corrientes creativas.