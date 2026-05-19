La huelga de médicos afectó este lunes a más de dos mil pacientes del área de Vigo
Son más del 30% de todos los actos médicos suspendidos en Galicia
El seguimiento se mantiene en un 27% en los hospitales y es de un 4% en los centros de salud, según cifras del Sergas
La nueva semana de huelga médica discurre por su segundo día con un seguimiento similar en el Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), donde alcanza el 27,07%, en la mañana de este martes, según datos facilitados por el Servicio Galego de Saúde (Sergas). En los centros de salud, se mantiene en un nivel más bajo, un 4,03%, aunque es la cifra más alta de Galicia.
Este paro sigue teniendo un impacto significativo en la actividad. En la primera jornada, la del lunes, afectó a 2.110 pacientes. Según cifras oficiales de la Consellería de Sanidade, se anularon 32 cirugías en los quirófanos del Chuvi; se suspendieron 1.333 consultas con el especialista; se aplazaron 99 pruebas diagnósticas; y se dejaron sin pasar 646 consultas médicas en los centros de salud.
Los 2.110 actos médicos anulados en el Área Sanitaria de Vigo son el 30,65% de los 6.884 suspendidos el lunes en toda la comunidad autónoma: el 18% de las operaciones, el 28% de las consultas hospitalarias, el 45% de las de Atención Primaria y el 21% de todas las pruebas postergadas en Galicia.
Más paros
Desde el inicio de las convocatorias nacionales de huelga contra el estatuto marco, en el mes de diciembre, en el conjunto de Galicia se suspendieron un total de 216.385 actos médicos.
La convocatoria se prolongará toda esta semana. La siguiente está prevista del 15 al 19 de junio.
En Galicia, el sindicato médico O'Mega llegó un a un acuerdo con la Consellería de Sanidade para suspender la convocatoria autonómica, según expuso el sindicato. Sin embargo, en la práctica no se para ninguna protesta, ya que coincidía con la convocatoria nacional, que se mantiene. Por el momento, tampoco han cesado las medidas de presión a nivel gallego, como el cese de las horas extra de tarde, que es una actividad voluntaria y es cada profesional el que puede decidir qué desea hacer. La Dirección del Área Sanitaria de Vigo confirmó ayer que ha iniciado conversaciones con los profesionales para intentar que se reanuden.
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