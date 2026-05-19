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Juicio

La Fiscalía pide prisión para una empleada de un comercio de Vigo acusada de apropiarse de dinero

La mujer supuestamente simuló operaciones de devoluciones de artículos por clientes haciéndose con 520 euros

El caso se tramita judicialmente en la Ciudad de la Justicia de Vigo.

El caso se tramita judicialmente en la Ciudad de la Justicia de Vigo. / Marta G. Brea

R.V.

Vigo

La Fiscalía pide 9 meses de prisión para una mujer que trabajaba en H&M, en el establecimiento ubicado en el centro comercial Vialia, a la que acusa de la presunta autoría de un delito de apropiación indebida. El juicio estaba señalado para esta mañana de martes en la plaza 2 de la Sección Penal del Tribunal de Instancia de Vigo, pero se suspendió.

En su escrito de calificación provisional, el Ministerio Público señala que, durante el desempeño de su trabajo, los días 14, 18, 23 y 24 de agosto y 11 y 12 de septiembre (no concreta el año de los hechos), la acusada «realizou manobras consistentes na simulación de operacións de devolución de artigos por clientes, que non respondían á realidade, conseguindo deste xeito xenerar uns excedentes en caixa que retiraba para o seu propio beneficio, facéndose así cunha cantidade total de 520,68 euros».

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Junto a la pena de cárcel, el fiscal solicita que la encausada indemnice a la empresa con la cuantía de la que supuestamente se apropió.

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