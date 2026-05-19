El elevado precio de la vivienda dispara el interés de los vigueses por las subastas judiciales

El elevado precio de la vivienda, prohibitivo para buena parte de los bolsillos, ha disparado el interés por las subastas judiciales en Vigo. Siete de cada diez pujas acaban a día de hoy con postores, el doble que hace una década, cuando solo se presentaban ofertas en el 37% de estos procesos. Una clave del incremento es sin duda el hecho de que estas subastas sean telemáticas frente al antiguo modelo presencial, lo que ha facilitado la participación y ha permitido llegar a un público más amplio. Pero el aumento, sobre todo el que se observa desde 2022, responde en gran medida al alza del precio de la vivienda tanto nueva como de segunda mano, que ha provocado que muchas miradas se hayan dirigido hacia estas pujas pese a ser operaciones que no están exentas de riesgos: en la gran mayoría de las ocasiones se va casi «a ciegas» ya que los inmuebles no suelen ser visitables y hay a mayores el problema de las cargas económicas, las documentadas y las que, avisan los expertos, pueden estar «ocultas».

Fue en el otoño de 2015 cuando se implantaron las subastas electrónicas, que se centralizaron (las judiciales, las notariales y las administrativas) en el portal de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. En 2016, primer año completo tras el revolucionario cambio, se activaron en Vigo y el resto de la provincia de Pontevedra 351 subastas y 133 de ellas, un 37,90%, acabaron con pujas. El porcentaje fue subiendo poco a poco hasta el 50% de subastas resueltas con ofertas alcanzado en 2019 y en 2020.

Y en los últimos años este incremento fue aún más acusado, llegándose a superar la barrera del 70% de pujas con ofertas. El último dato actualizado en las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es el de 2024: de las 193 subastas realizadas relativas al territorio pontevedrés, en 132 se presentaron posturas, es decir, en el 68,39%.

«Participación efectiva» de terceros

«La subida del precio de la vivienda explica el aumento de los últimos años», afirman sin rodeos en el Colexio da Procura de Vigo, donde explican que con el escenario actual existe mayor «margen» para la «participación efectiva» de terceros en las subastas, al haber más posibilidades de adjudicación. Aunque en las subastas se ofertan todo tipo de bienes, a la cabeza están los pisos y casas unifamiliares y también hay bastante oferta de plazas de garaje y trasteros. Las viviendas céntricas con precios atractivos han llegado a protagonizar procesos reñidos en los que estos inmuebles se pueden acabar adjudicando hasta por el doble del valor que se le dio de inicio.

A día de hoy existen tres subastas activas en el portal telemático relativas a Vigo. Una de ellas, derivada de una ejecución hipotecaria, es un piso de 128 m² en calle Sagunto que ha sido valorado en 178.929 euros. Tiene cargas, al igual que otra vivienda de la calle do Conde de 79 m² de la planta 1 de una edificación que ha sido tasada, en esta puja activada por la Agencia Tributaria, en poco más de 65.000 euros: en el edicto se aclara, entre otras cuestiones, que en la misma reside un familiar aunque sin contrato de arrendamiento. El otro piso por el que se puede pujar no es apto para todos los bolsillos: valorado en más de un millón de euros, está en la céntrica calle Rosalía de Castro. Por ahora no ha recibido ofertas.

La «incógnita» de lo que te vas a encontrar

Frente al atractivo de muchas de las valoraciones económicas que hay en el portal de subastas, la procura viguesa advierte de los «riesgos» de muchas de las operaciones: «Es fundamental que se busque asesoramiento profesional, de un abogado o procurador». Y es que, de entrada, es del todo excepcional que se pueda visitar la vivienda por la que se va a pujar. «Son operaciones en las que en cierta medida vas a ciegas y siempre hay un porcentaje de incógnita de lo que te vas a encontrar», explica un veterano profesional que concreta que, en su dilatada trayectoria, se ha encontrado con pisos «con los baños deshechos, sin ventanas, sin puertas», entre otro sinfín de variopintos daños.

«Si alguien está interesado en una vivienda o en un piso, aunque no se pueda visitar, es interesante ir a ver cómo es la zona, en qué estado está el edificio y estudiar bien el expediente de cara a consultar toda la información sobre el inmueble», indican las fuentes consultadas, que también advierten de que hay que tener cuidado con las cargas económicas. Junto a la hipotecaria, puede haber en la documentación anotaciones marginales de deudas fiscales o urbanísticas que «pueden tener trascendencia». Y pueden surgir otras, como las de las comunidades de propietarios.

Profesionales y cada vez más particulares

Los procuradores y procuradoras confirman que cada vez tienen más consultas de ciudadanos a nivel particular interesados en concurrir en subastas. «Aunque alguno ha salido corriendo del despacho en cuanto le relatas todos los inconvenientes existentes», señalan. Sobre el perfil de postores, siguen abundando los profesionales que se dedican al mercado inmobiliario, no solo de Vigo, sino también de otros puntos de España. También participan inmobiliarias que hacen la operación por encargo de algún cliente concreto o para ponerla ellos en el mercado.