La CIG mantiene las movilizaciones en Vigo pese al preacuerdo en el metal: éstas son las calles afectadas por la manifestación del martes 19

La fumata blanca en el sector del metal no supondrá el fin de las movilizaciones ni cortes de tráfico por la negociación del convenio. El anhelado consenso entre las patronales (Asime, ATRA e Instalectra) y los sindicatos se ratificó este lunes con las bases de CC OO y UGT votando a favor, como hicieron sus representantes el viernes, aunque con una tensión palpable: tres horas pasaron desde el inicio de la asamblea de CC OO hasta que se confirmó el sí. Por su parte la CIG se mostró firme en su negativa al texto porque considera que «no responde a las necesidades reales del sector».

La central nacionalista mantiene la manifestación convocada para hoy martes 19 de mayo con finalización en la Praza da Estrela delante de la sede de la Xunta de Galicia en Vigo. La concentración está prevista para las 10.00 horas en la puerta de los astilleros de Barreras. No obstante, en esta ocasión parece que discurrirá íntegramente por la Avenida de Beiramar, en lugar de atravesar la Coia, Gran Vía o calle Venezuela, como en las jornadas anteriores de huelga. Así, llegaría a la zona del Náutico a través de Cánovas del Castillo. Anteriormente están citados para los piquetes desde primera hora de la mañana en las puertas de las distintas fábricas.

Según ha podido conocer FARO a través de diversas fuentes no lo hará ante la feria Navalia, como estaba inicialmente previsto, al no contar con los permisos necesarios para hacerlo. La cita abrirá sus puertas en el Ifevi desde las 10.30 horas de la mañana, mientras que el desfile de autoridades y los actos protocolarios se producirán después del mediodía.

El preacuerdo

El preacuerdo recogía una subida salarial del 15% distribuida en un convenio de cuatro años (un alza del 5% en 2026 con atrasos desde el inicio del año, un 4% en 2027 y un 3% respectivamente en 2028 y 2029). Los oficiales de primera serán reconocidos con un 1% adicional en sus nóminas, ya que hasta el momento cobraban lo mismo que los de segunda. Esta diferencia económica se eleva hasta cerca de 20 euros mensuales en 2029.

Para hacer frente a la inflación e intentar garantizar el poder adquisitivo de los trabajadores en este contexto de incertidumbre internacional derivada del conflicto en Oriente Próximo, el pacto incluye una cláusula de revisión de los sueldos conforme al Índice de Precios de Consumo (IPC) sin tope en el caso de este año y hasta un 2,5% en los siguientes.

Otro de los aspectos más peleados fue la posibilidad de realizar jornada continua durante la temporada estival para paliar las consecuencias del estrés térmico al que se someten los empleados. Por ello, los astilleros, varaderos y centros de reparación naval deberán tener horario intensivo al menos en el mes de julio. Además, están obligados a abonar uno de los complementos por trabajos especiales (toxicidad, peligrosidad o penosidad).

Entre las distintas mejoras conseguidas se encuentran la subrogación para las empresas eólicas y de telecomunicaciones, un día más de vacaciones (24 laborables) y una reducción de ocho horas en la jornada laboral en 2027, por lo que el total anual quedaría en 1.752.