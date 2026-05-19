Urbanismo
El BNG de Vigo tacha de «simulación» el programa de vivienda del Concello
Los nacionalistas lamentan la falta de acciones concretas
R.V.
Malestar en el BNG tras la reunión del Consello de la Gerencia de Urbanismo de Vigo después de interpelar a la concejala delegada, María José Caride, sobre el programa del gobierno municipal para mejorar las condiciones de acceso a la vivienda en la ciudad olívica, particularmente sobre el Observatorio prometido. «A señora Caride foi incapaz de responder cales van ser os traballos e os prazos de execución, moito nos tememos que sexa un anuncio máis para que pareza que se pretende facer algo, para logo na práctica non facer nada diante do principal problema social na nosa cidade», lamenta el portavoz del BNG en el Concello, Xabier P. Igrexas.
Por todo esto, el líder nacionalista urge un plan de trabajo detallado ante la continua subida del precio de los alquileres, explicando que la «inacción de la Xunta non pode ser unha escusa para que o Concello continúe a ollar cara a outro lado». Alerta el BNG de que hay siete pisos turísticos por cada alquiler residencial disponible, «o que se traduce na expulsión de millares de familias traballadoras e mozos que non se poden permitir directamente vivir na súa propia cidade».
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