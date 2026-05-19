El Banco de Alimentos movilizará a más de 500 voluntarios en su Recogida Primavera

La Fundación Provincial Banco de Alimentos de Vigo volverá a desplegar a su «marea azul» los próximos 5 y 6 de junio con motivo de la Recogida Primavera, una campaña solidaria organizada de forma simultánea en toda España por la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL) y para la que prevé movilizar a más de 500 voluntarios en distintos puntos de la provincia.

La acción se desarrollará en una veintena de establecimientos situados en Vigo, Pontevedra, Cangas, Moaña, Nigrán, Lalín, Vilagarcía y Sanxenxo. Un año más, los centros de Carrefour y Alcampo volverán a permitir la presencia física del voluntariado, mientras que Froiz se incorpora por primera vez a esta operación con personal de apoyo en tienda. Otras cadenas como Mercadona, El Corte Inglés o DIA participarán mediante el sistema de donaciones económicas al pasar por caja.

La previsión de la entidad sitúa a Vigo como el principal núcleo de movilización, con cerca de 350 voluntarios, muy por encima del resto de plazas de la provincia. A continuación figuran Pontevedra, con más de medio centenar de participantes, y la comarca de O Salnés, donde se superarán los 60. El personal colaborador, identificado con los habituales petos azules, facilitará tanto la entrega directa de alimentos como las aportaciones dinerarias.

Como ya ocurrió en campañas anteriores, el dinero recaudado quedará depositado en las propias superficies comerciales y será retirado posteriormente por la fundación en función de sus necesidades. La organización insiste en que todas las aportaciones económicas se transformarán en alimentos, un sistema que permite ajustar mejor las compras al abastecimiento real que precise en cada momento la entidad.

La logística volverá a contar con el respaldo de la BRILAT, que se encargará de retirar la mercancía donada en los supermercados y trasladarla hasta las instalaciones de Lavadores. El apoyo de la brigada fue ratificado esta misma semana en un encuentro entre responsables del Banco de Alimentos y el general jefe de la unidad, Andrés González Alvarado, en una nueva muestra de colaboración entre ambas partes.

La fundación hace un nuevo llamamiento a la participación ciudadana, tanto para donar como para sumarse al voluntariado. Para colaborar bastan cuatro horas disponibles, pudiendo elegir tienda, turno y día —viernes, sábado o ambos— a través de la web de la organización o del teléfono habilitado para la campaña. El objetivo que se marca la entidad es claro: igualar o superar los más de 50.000 kilos de alimentos recogidos en la edición de 2025.

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El reto llega en un momento de especial presión asistencial. El Banco de Alimentos repartió durante 2025 más de 1,3 millones de kilos de comida y atiende en la actualidad a más de 22.000 personas a través de 159 entidades benéficas, tras registrar un incremento del 6% en el número de beneficiarios. La Recogida Primavera vuelve así a presentarse como una cita clave para sostener una red de ayuda que sigue creciendo en plena escalada de la vulnerabilidad social.