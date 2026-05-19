Las aulas del Seminario Menor de la Diócesis Tui-Vigo cierran tras 166 años de historia

Tras 166 años de historia y casi 70 de formación académica reglada, el Seminario Menor de la Diócesis de Tui-Vigo, ubicado en el municipio tudense, cierra sus aulas. El centro eclesiástico continuará abierto para el «acompañamiento» a jóvenes y familias con vocación espiritual o humanísticas pero prescinde de su labor docente. «Costó tomar la decisión pero era lo oportuno», explica el sacerdote Alberto Montes, delegado de medios de comunicación.

Este cese de la actividad docente del Seminario Menor «San Pelayo» se produce cuando justo se cumplen dos años del cierre del Seminario Mayor de Vigo, ubicado en la Avenida de Madrid, para su reunificación en Santiago de Compostela, con el de Ferrol y Compostela.

Como se recoge en el DOG, será el 31 de agosto de este 2026 cuando el centro, con aulas de 1º a 4º de la ESO, ponga punto y final a su proyecto de educación reglada.

Primera promoción del Seminario Menor bajo la denominación «San Pelayo» en 1959 / ALOIA TUI

Motivos

La decisión de la Diócesis obedece a varios factores; por un lado, el descenso en el número de alumnos. Actualmente, en sus cuatro aulas se encuentran 28 estudiantes de entre los 12 y los 16 años. También afectó la falta de vocación sacerdotal, ya que «muy pocos» jóvenes daban el paso de continuar con su formación eclesiástica y teológica en el Seminario Mayor. Y por último, las dificultades económicas para mantener viable la estructura actual. «Se estaba haciendo un gran esfuerzo pero no es sostenible el modelo educativo que se promovía», lamenta Montes.

Lugar de «acompañamiento»

Recuerda el delegado de medios de la Diócesis, que el Seminario continuará abierto pero como «lugar de acompañamiento» para todos los jóvenes que lo deseen pero ya no ofertará formación académica. «Costaba cada vez más contar con docentes con disponibilidad completa, y así no podíamos atender a los chicos», amplía.

Las familias de estos alumnos y las interesadas en futuros cursos ya están avisadas «con tiempo», al igual que el profesorado, de la nueva situación. «Deberán matricularse en otros institutos de Tui o de fuera del municipio. Antes, hace muchos años, el Seminario Menor era el único centro educativo de Tui. Ahora la realidad cambió pero seguiremos atendiendo a los jóvenes fuera del aula», concluye el sacerdote.