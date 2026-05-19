Una de las áreas científico-tecnológica de la ETEA en Vigo se blinda urbanísticamente con la aprobación del proyecto sectorial

Pese a haber cogido impulso en los últimos meses, el ambicioso plan diseñado hace años para transformar la antigua Escuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada (ETEA) en el barrio vigués de Teis tiene todavía mucha tarea por delante, en especial para dotarla de un carácter científico-tecnológico en el que se deben implicar no solo las administraciones públicas, sino también la Universidad de Vigo, inmersa ahora en un cambio de equipo de gobierno que debe decidir cuáles son sus objetivos concretos para este proyecto. Para blindar urbanísticamente cualquier actuación, la Xunta ha seguido trabajando y, en ese sentido, ha conseguido aprobar definitivamente el proyecto sectorial del ámbito denominado PS-3A, en el que se encuentran dos de los emblemáticos edificios de la ETEA como son el Siemens y el Faraday.

Este paso permite, por tanto, contar ya con un proyecto de urbanización para humanizar una superficie de 4.180 metros cuadrados, una actuación que requerirá una inversión de 403.870 euros y que precisará tres meses para convertirse en realidad. Así consta en la documentación recopilada por el Gobierno gallego tras dar luz verde en el Consello de Goberno del 27 de abril a la aprobación definitiva del plan sectorial. La intervención diseñada permitirá dar continuidad a la que ya se está ejecutando en la parcela PS-6, donde estará la residencia de mayores financiada por la Fundación Amancio Ortega, y la que se está perfilando en la PS-1 gracias al convenio firmado entre Xunta, Zona Franca y Concello de Vigo, que abarca el vial principal, la plaza de Armas y el parking subterráneo.

Entre los edificios Siemens y Faraday se habilitará un espacio público peatonal con arbolado para que haga de nexo entre ambos inmuebles, mientras que la zona de acceso al antiguo edificio de la enfermería se acondicionará para garantizar una movilidad adecuada en el Campus científico, mientras que en la superficie hacia el ámbito PS-4, de uso libre, se prevén medio centenar de plazas de aparcamiento.

La urbanización de todo el espacio debe ser el preludio de la concreción de un plan por parte del equipo de la nueva rectora de la Universidad de Vigo para los edificios. En este sentido, Carmen García Mateo entiende la ETEA como una oportunidad para reforzar las capacidades de investigación en el ámbito marino, aunque no es partidaria de mover allí la facultad y la docencia. Todo quedará pendiente de un estudio que se prolongará varios meses.