Choque institucional
Abel Caballero acusa a la Diputación de Pontevedra de morosidad con Vigo: «Quieren parar las obras de la grada de Gol»
El alcalde vigués asegura que la institución provincial no está cumpliendo los convenios acordados
Enésimo choque institucional entre Concello de Vigo y Diputación de Pontevedra. Este martes, el alcalde vigués, Abel Caballero, acusa al gobierno provincial y, en concreto, a su vicepresidenta, Luisa Sánchez, de morosidad, puesto que, según asegura, no están cumpliendo con los pagos comprometidos en los convenios para financiar una serie de obras, cifrando la cantidad pendiente de abonar en más de cinco millones de euros. «Esto es la Diputación y el PP de Vigo, firman convenios por una cantidad irrelevante y aún encima se retrasan», indica Caballero.
Entre las actuaciones que menciona el regidor, destaca la construcción de la nueva grada de Gol del estadio de Balaídos. Asegura Caballero que la Diputación tiene pendiente desde marzo pagar casi 3,4 millones de euros y explica que ha sido el Concello el que ha tenido que realizar las aportaciones para garantizar la actividad en el recinto del Celta. «Podemos hacerlo porque tenemos una buena situación económica, pero si no, la obra estaría parada, que es lo que quieren para que no lleguemos al Mundial 2030», añade el alcalde.
Además de la reforma de Balaídos, otros proyectos en los que, según el regidor, no se está cumpliendo lo acordado es en la humanización de Pintor Colmeiro (804.000 euros pendientes), en Sárdoma-Moledo (611.000 euros), piscina de Teis (407.000 euros), muro Nelson Mandela de Navia (291.000 euros), cubierta de la pista vermella de As Travesas (196.000 euros) y Juan Ramón Jiménez (51.000 euros). «La Diputación es una mala pagadora, intentan que lo paguemos nosotros y podemos porque tenemos liquidez», concluye Caballero, que recuerda que la institución provincial «recibe 85 millones por Vigo y solo firman convenios por cinco».
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