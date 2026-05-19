Integración
Más de 600 personas participan en la Feria de Empleo de Cruz Roja en Vigo
El encuentro en Vigo ofreció talleres de inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de empleo, además de entrevistas directas con responsables de selección
La Cruz Roja organizó esta jornada una Feria de Empleo en Galicia y eligió Vigo como base. Estuvieron presentes hasta 30 empresas y la participación superó las 600 personas.
La feria comenzó con un acto de inauguración en el que intervinieron Purificación Serrano, vicepresidenta de Cruz Roja en Galicia y presidenta de Cruz Roja en Vigo; Yolanda Aguiar, concejala de Bienestar social del Ayuntamiento de Vigo; Carmen Isasi, coordinadora autonómica de Empleo de Cruz Roja en Galicia, y Javier Martínez, consejero de la empresa tecnológica Possible y profesor de la Universidad de Vigo. Todos coincidieron en la importancia de la feria para favorecer el acceso a empleos más estables y de calidad, así como para apostar por la cualificación digital como vía para mejorar la empleabilidad de los que parten de una situación más vulnerable.
En esta línea, hubo dos talleres de inteligencia artificial aplicada a la búsqueda de empleo al que acudieron cerca de 400 personas.
Durante el resto de la mañana, las personas interesadas pudieron ocasión de acercarse a los stands de las empresas, interactuar directamente con los responsables de selección de personal e incluso realizar entrevistas.
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