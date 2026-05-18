Zulos en el monte y envío inmediato de dinero a su país: así actúan las bandas albanesas que asaltan viviendas

Una de las últimas bandas de ladrones itinerantes caídas en Galicia disponía de dos zulos en zonas oscuras y boscosas para ocultar su botín. Unos escondrijos donde escondían temporalmente las joyas sustraídas al tiempo que se apuraban en sacar de España lo antes posible el dinero en efectivo obtenido en los mismos robos mediante su remisión al extranjero por medio de establecimientos dedicados a este fin. Este grupo albanés llegó a la comunidad gallega el 28 de diciembre pasado, en plena época navideña. En apenas un mes, hasta el 27 de enero de este año, asaltaron presuntamente 13 viviendas tras escoger Vigo como base para su actividad delictiva, donde se alojaron en distintos pisos vacacionales en su afán por confundirse con los numerosos turistas que durante esas fechas viajaron a la ciudad olívica para disfrutar de sus luces de Navidad.

Las cosas no les acabaron saliendo bien a este grupo de delincuentes. Porque fueron detenidos por la Guardia Civil. Los cuatro arrestados ingresaron en prisión provisional, una medida que fue recientemente confirmada por la Audiencia Provincial de Pontevedra al menos en el caso de tres de ellos.

Sus abogados solicitaron su libertad provisional o subsidiariamente que se condicionase su excarcelación al pago de una fianza, pero los magistrados lo rechazaron por los «sólidos indicios» existentes contra ellos y al apreciar un patente riesgo de fuga por ser ciudadanos extranjeros con «acreditados vínculos» además con países de fuera de la UE.

Con vínculos con Barcelona y la Comunidad Valenciana

Esos autos judiciales que ratifican la prisión preventiva desgranan esos indicios y evidencias que dieron forma a la investigación policial que derivó en el arresto de esta banda con vínculos, en España, con Barcelona y la Comunidad Valenciana, zonas donde suelen establecerse de forma estable para, desde ahí, delinquir por todo el país. De la capital catalana, de hecho, suelen ser muchos de los abogados que los representan y que se trasladan a todos aquellos juzgados donde abren causas contra ellos.

Aunque alojados temporalmente en Vigo para cometer robos en Galicia, en esta ciudad no cometieron ninguno. Sí en zonas próximas, como Redondela, municipio donde en 2025 se dispararon un 200% los asaltos en viviendas y donde actuaron en Ventosela. También robaron en Vilaboa, en Pontevedra ciudad y en la provincia de A Coruña, territorio en el que, entre otras localidades, entraron en domicilios de Santiago de Compostela, urbe en la que, a las afueras, en una zona boscosa, estaba uno de los dos zulos en los que, rezan los documentos judiciales, «guardarían temporalmente los objetos materiales de los supuestos robos».

Durante el mes que estuvieron en Galicia se alojaron en varias viviendas turísticas de Vigo y usaron distintos vehículos alquilados, como un Citroën Picasso, un Seat Ibiza y un Cupra Formentor, todo con el fin de despistar a las fuerzas de seguridad y «evitar ser detectados».

De poco les valió y, cuando fueron detenidos, en el piso vacacional donde estaban a dicha fecha en la ciudad olívica se hallaron «utensilios aptos para forzar puertas o ventanas de viviendas» como alicates y trenchas, guantes y algunos objetos que permitieron relacionarlos con los asaltos, como monedas y, como curiosidad, «un diente de niño que por su forma se corresponde por el llevado en otro de los robos».

En otro registro en Torrevieja (Alicante) se encontraron efectos más valioso de estos hechos delictivos, concretamente joyas, que ya se habían apresurado en sacar de Galicia.

Escalan muros vestidos de negro

Las joyas son precisamente uno de los principales objetivos de estas bandas albanesas que entran en los domicilios totalmente vestidos de negro y que en apenas minutos cometen unos robos en los que también buscan dinero en efectivo. En este caso, junto al zulo localizado y los efectos recuperados en los registros domiciliarios, la investigación detectó envíos de dinero al extranjero. Uno de los detenidos, por ejemplo, remitió 1.300 euros el 31 de diciembre de 2025 e intentó enviar más dinero el 6 de enero, «sin que se pueda justificar el envío de este dinero ni su tenencia a través de ningún medio lícito».

Las bandas albanesas están especializadas en asaltar viviendas unifamiliares de las afueras de las ciudades o de localidades rurales. Lo hacen escalando muros y colándose por las ventanas. Las organizaciones georgianas, croatas o colombianas prefieren robar en pisos de zonas céntricas.