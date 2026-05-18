Vigo vive el mayo con las tardes más frías de su historia

Aquello de «hasta el 40 de mayo no te quites el sayo» apunta a ser cierto este 2026. La expresión popular hace referencia al cambiante tiempo primaveral que no por estar cerca del verano es igual de amable. Este mes está siendo algo más frío de lo habitual y, al menos hasta mañana, habrá que resguardarse de las precipitaciones.

Los registros de Meteogalicia recogen que mayo tuvo las tardes más frías desde que hay registros en Vigo, al darse la temperatura máxima más baja de la historia: 10.8 grados. Y no solo es un caso aislado, sino que la media del resto de días (los 18 que llevamos) también responde a esta tendencia. El cómputo total de las temperaturas máximas, que se suelen alcanzar durante las primeras horas de la tarde, quedaron en 17.93 grados. Es un valor bajo para esta época, cuando la media suele oscilar entre los 20 y los 22 grados.

De los datos se puede deducir que esta temporada está siendo especialmente fría y nubosa en horas diurnas, pues las mínimas -que se obtienen de madrugada- no marcaron valores tan atípicos. En Vigo la marca más baja fue de 8 grados, pero el día 1 de mayo de 2018 se desplomaron hasta los 4.4. Con todo, precisamente este fin de semana se notaron en Galicia los efectos de una borrasca escandinava que, con ayuda del anticiclón, permitió que se crease un pasillo por el que circuló una masa de aire polar.

Tampoco fue especialmente lluvioso: hay 52 litros acumulados y el récord está en 156, en 2016.

En cuanto a las horas de sol, durante la primera quincena se registraron alrededor de cien, una cifra en la media. Hubo varios días con el cielo despejado pero el ambiente no llegó a calentarse.

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Cambio radical

Pese a lo vivido, la predicción avecina un gran cambio para los próximos días. La lluvia residual de hoy dará paso al anticiclón mañana. Este tomará posición y se hará notar hasta alcanzar los 25 grados el fin de semana. A medio plazo, está previsto que las altas presiones perduren hasta la llegada de junio.