Vía libre a la ampliación del polígono de Balaídos promovida por Zona Franca de Vigo: el proyecto salta uno de los obstáculos más complicados

En la carrera de fondo que supone la tramitación de cualquier gran proyecto de creación de suelo industrial, el Consorcio de la Zona Franca de Vigo acaba de superar uno de los obstáculos más complicados que tenía por delante para llevar a cabo la ampliación del polígono de Balaídos, que cuenta ya con el visto bueno de la Consellería de Medio Ambiente, dependiente de la Xunta. Según refleja el informe ambiental estratégico que acaba de concluir la administración autonómica, no se prevé que el Plan Estruturante de Ordenación de Solo Empresarial (Peose) tenga efectos ambientales adversos significativos, lo que permite al proyecto continuar la vía de la evaluación simplificada y no tener que someterse a la ordinaria, lo que supondría dilatar muchos meses más los trámites burocráticos y las futuras obras.

Al límite de su capacidad, el polígono de Balaídos prevé tras la ampliación ganar más de 107.000 metros cuadrados de suelo empresarial e industrial para mejorar toda la operatividad de Stellantis, el principal cliente y fuente de ingresos de Zona Franca, pero además busca una mejor relación urbana con los ámbitos residenciales situados en la parroquia de Matamá, razón por la que se dotará al ámbito de 76.000 metros cuadrados de zonas verdes, cuya mayor superficie discurrirá en paralelo a la parcela industrial de mayores dimensiones y únicamente separada por el nuevo vial estructurante del ámbito que se construirá, que permitirá enlazar la PO-010 y la rúa Campos, con continuidad posteriormente hacia la avenida de Castrelos. Además, está previsto habilitar medio millar de plazas de aparcamiento.

La vía ambiental simplificada que podrá seguir Zona Franca para hacer realidad la ampliación del polígono de Balaídos estará condicionada, con todo, a que siga una serie de recomendaciones que impone Medio Ambiente tras analizar las aportaciones realizadas por distintos organismos autonómicos como la Dirección Xeral de Urbanismo, Instituto de Estudos do Territorio, Axencia Galega de Infraestruturas y Dirección Xeral de Patrimonio cultural, el Concello de Vigo, partidos como el BNG, colectivos como la Asociación vecinal de Matamá, Ecoloxistas en Acción y particulares.

La Xunta avala el proyecto siempre que garantice la adecuada conexión con los sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento, incorpore medidas para la regeneración ambiental del curso del regato Pereiró para recuperar su vegetación, hacer un inventario de especies exóticas invasoras para controlarlas, tener en cuenta que se encuentra en zona inundable y flujo preferente, realizar un estudio acústico para aplicar medidas que minimicen las afecciones acústicas a los residentes de Matamá y analizar pormenorizadamente la movilidad y los potenciales desplazamientos derivados del enlace contemplado con el nudo de Baruxáns a través de la futura PO-010, pensada como circunvalación exterior de Vigo.

El informe elaborado por Medio Ambiente deja claro también que la ampliación del polígono de Balaídos está prevista «nun instrumento de ordenación do territorio xerarquicamente superior» como es el Plan Sectorial de Grandes Áreas Empresariales de Galicia y también en el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Vigo (PXOM) y que su ejecución «pode provocar as incidencias na paisaxe propias dun desenvolvemento urbanístico y que da continuidad a instalaciones existentes. Los escasos bienes catalogados quedarán integrados en las zonas verdes y, para paliar el ruido, se contemplan pantallas acústicas y grandes masas arbóreas.

La inversión prevista por Zona Franca supera los 26 millones de euros. La mayor parte (16) destinada a la urbanización de los 233.000 metros cuadrados del ámbito. La compra de suelo, para la que ya se han iniciado los trámites, supondrá desembolsar alrededor de nueve millones, reservándose otros 4,6 millones para indemnizaciones. El cronograma del PEOSE establece un horizonte de ocho años de obras, divididas en dos fases.