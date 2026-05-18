UGT anuncia «todas las acciones legales precisas» frente a los «despidos y externalización de servicios» de Down Vigo

UGT Servicios Públicos Vigo emprenderá «todas las acciones legales precisas» para obstaculizar la decisión de la junta directiva de Down Vigo de poner en marcha «medidas de mercado» para paliar el déficit de la organización e impedir así que desaparezcan los «valores de la asociación».

Down Vigo cerró 2025 con un déficit de 200.000 euros y la junta directiva, siempre según el sindicato, está dispuesta a tomar medidas que van contra los valores de una asociación que nació hace 30 años para ayudar a personas con síndrome de Down a participar en la sociedad.

UGT denuncia que las medidas, «tomadas unilateralmente y sin previa consulta ni a plantilla», consisten «básicamente en reducir las prestaciones propias, proceder al despido de un número indeterminado de personas trabajadoras y externalizar ciertos servicios que son clave para el desarrollo funcional, lo que supondrá una pérdida de la coherencia metodológica y de la filosofía fundacional de las entidades Down».

Subida de cuotas

A esas medidas se añade, según UGT, «la subida de las cuotas de socios y el incremento de los costes por los servicios ofrecidos a sus personas usuarias, necesarios en todas las fases de su desarrollo, desde la atención temprana y la etapa educativa, pasando por las habilidades para la vida diaria en autonomía y vivienda, como en la formación para el empleo y el empleo con apoyo».

Para el sindicato, las medidas son «erróneas en su planteamiento, insolidarias en su contenido y que llevarán directamente a la desaparición de Down Vigo y lo que representa».

Según UGT, la aplicación de un «modelo mercantilista» por parte de la junta directiva tendrá como primeros damnificados a los usuarios de esta asociación, un referente en la ciudad y su área metropolitana.

Noticias relacionadas

«Solicitamos a todas las autoridades comprometidas, directa o indirectamente con nuestra asociación, iniciar las acciones que consideren oportunas para impedir que la actual Junta Directiva de Down Vigo convierta una asociación sin ánimo de lucro en una empresa con subcontratas», concluye el sindicato.