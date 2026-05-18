PP y BNG unen fuerzas para exigir un pleno extraordinario sobre el caso Saltamontes

El PP y el BNG avanzan en un frente común para forzar la celebración de un pleno extraordinario sobre el caso del Saltamontes, en el que falleció un joven vigués y por el que está imputada la concejala de Seguridad y Fiestas del Concello de Vigo, Patricia Rodríguez, por un presunto delito de homicidio imprudente.

La presidenta del PP local, Luisa Sánchez, y el portavoz municipal del BNG, Xabier Pérez Igrexas, mantuvieron este lunes una reunión para abordar los términos de la convocatoria de esa sesión plenaria extraordinaria, que tendría que ser impulsada conjuntamente por la oposición ante la negativa, denuncian ambos partidos, del alcalde, Abel Caballero, a ofrecer explicaciones públicas.

Desde el PP, Sánchez aseguró que la imputación de Patricia Rodríguez y la decisión del regidor de mantenerla en el cargo «no pueden saldarse con el intento de este gobierno de pasar de puntillas por el asunto». La dirigente popular acusó además al alcalde de mantener una actitud de «silencio e inacción cómplice» ante un caso que, a su juicio, exige responsabilidades políticas inmediatas.

Los populares defienden la convocatoria de un pleno extraordinario para «forzar» al gobierno local a «dar la cara» y explicaciones sobre el alcance de la investigación judicial. Según explicó Sánchez, PP y BNG negocian una propuesta de consenso sustentada en tres ejes: la destitución inmediata de Patricia Rodríguez de todas sus funciones, la comparecencia pública de Abel Caballero y la expresión de condolencias institucionales a la familia del joven fallecido, Iván.

La presidenta del PP vigués apeló además a un «acuerdo de oposición» al considerar que la investigación judicial afecta directamente a la gestión del ejecutivo municipal y requiere que el Concello «rinda cuentas ante los vigueses».

En la misma línea, Igrexas señaló que existe coincidencia entre ambas formaciones en que la imputación judicial de la concejala de Seguridad y «los contundentes y graves motivos» recogidos en el auto deben ser abordados en el pleno municipal, al tratarse del «máximo órgano de representación democrática de la ciudad».

El portavoz nacionalista criticó también la negativa reiterada del alcalde a comparecer y sostuvo que será necesario recurrir a un pleno extraordinario impulsado por toda la oposición para garantizar un «debate real» sobre un asunto que calificó de «grave». Según explicó, ambas formaciones trabajan ahora en concretar los términos del escrito de convocatoria con el objetivo de evitar que el alcalde «pueda eludir» el debate político sobre el caso.