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«La piel como testigo», la exposición que puede disfrutarse en Povisa

Carteles de la exposición.

Carteles de la exposición. / Ribera Povisa

R. V.

«La piel como testigo: entre la vida y su herida» es la muestra fotográfica itinerante con la que la Asociación Galega de Afectados por Transplantes Medulares e Enfermidades Oncohematolóxicas (Asotrame) quiere dar visibilidad a la enfermedad injerto contra receptor (EICR). Hasta el 1 de junio se puede visitar en el vestíbulo principal del Hospital Ribera Povisa —acceso por la calle Salamanca 5—.

La exposición de Asotrame cuenta con la colaboración de la farmacéutica Sanofi, para dar a conocer esta patología y su impacto en la vida de las personas trasplantadas de médula ósea de un donante, que la padecen.

A través de los retratos en blanco y negro realizados por Xosé Durán y del testimonio de una decena de pacientes y cuidadores, pretende ofrecer al público «una imagen global sobre cómo la EICR, una patología multisistémica, que merma de forma importante la calidad de vida de muchas personas trasplantadas de médula ósea».

En la piel y mucho más

En su forma aguda o crónica, esta enfermedad puede afectar a distintos órganos, siendo la piel su expresión más visible. También puede comprometer al aparato digestivo, al hígado, a los pulmones o a los ojos y condiciona el bienestar físico y emocional de las personas afectadas.

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Ribera Povisa destaca que esta exposición «afianza la relación entre Asotrame y el hospital». La asociación se incorporaba oficialmente este año al Consejode pacientess y ha desarrollado, además, a lo largo de los últimos meses una «intensa labor informativa sobre donación de médula» en el Centro de Estudios Cepovisa.

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