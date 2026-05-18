Particulares de Vigo se sacan ya más de 500 euros diarios por alquilar sus piscinas privadas

El alquiler de piscinas privadas por horas vuelve a posicionarse como una de las fórmulas más cómodas y eficientes para conseguir ingresos extra, ya sea en comunidades de vecinos o en casas particulares. En Vigo y área hay un total de veinte piscinas que ya se ofrecen en arrendamiento a las puertas del verano en la plataforma online Cocopool, que es la que ha impulsado esta iniciativa. ¿Y cómo funciona? Pues exactamente igual que las páginas de reservas de hoteles o pisos turísticos. Buscas la opción más adecuada, eliges cuántas personas vais a ser y el número de horas y la plataforma te muestra el precio total.

El precio se fija precisamente en función del tiempo y del número de asistentes. Por ejemplo, en una de las piscinas con jardín más demandadas de Vigo, para un grupo de entre once y quince personas y un día completo (desde las 11 de la mañana hasta las 21 horas), se cobra 66 euros la hora para un total de 540 euros. En una sola jornada.

Hay que tener en cuenta que mantener una piscina privada tiene un coste medio de entre 2.000 y 3.000 euros anuales, incluyendo limpieza, productos químicos, agua y mantenimiento en general. Durante años, este gasto ha sido asumido como parte del coste de la vivienda, sin retorno económico directo. Sin embargo, esta realidad está cambiando y lo que empezó como una forma de cubrir los gastos de mantenimiento ha evolucionado rápidamente.

«Muchos propietarios empezaron alquilando su piscina para compensar ese coste, después destinaron los ingresos a mejorar el espacio (reformar el jardín o acondicionar zonas exteriores), más tarde a financiar sus propias vacaciones y, en 2025 ya se convirtió en un ingreso recurrente que contribuye incluso al pago de la hipoteca», señala Gerard Xalabardeá, CEO de Cocopool. Señala que el ingreso medio por alquilar una piscina ronda los 5.000 euros por temporada, aunque en ubicaciones con alta demanda pueden superar los 20.000 euros por verano.

La plataforma permite a los anfitriones fijar sus propias condiciones: precio, horarios, normas de uso y número máximo y mínimo de personas. Por ejemplo, en una de las piscinas privadas que se ofrecen en Vigo se especifica que se permite fumar, llevar comida, celebrar fiestas y consumir bebidas alcohólicas, pero por ejemplo está prohibido acceder con mascotas.

Al precio inicial fijado hay que sumarle los «extras» que se quieran contratar. Por ejemplo, la barbacoa, en caso de tenerla, suele suponer un cargo a mayores no incluido en el importe inicial, al igual que otros elementos como tumbonas, duchas... Todo depende de la voluntad del propietario o de la comunidad de vecinos, que son los que eligen si ofrecen estos extras gratuitamente o a cambio de un coste. El modelo incorpora además sistemas de pago seguros, contratos de alquiler y asistencia, lo que ha contribuido a reducir las barreras de entrada y profesionalizar el sector.

Rentabilidad

«Muchos propietarios descubren que, además de rentable, es una experiencia gratificante. No solo están generando ingresos, sino dando vida a un espacio que pasaba gran parte del verano vacío», inciden desde Cocopool. Así, lo que hace apenas unos años se percibía como una opción curiosa o puntual se ha consolidado como un mercado en crecimiento, apoyado en un activo ampliamente disponible. En España existen actualmente más de 1,3 millones de piscinas privadas, muchas de ellas infrautilizadas durante buena parte del año.

Ahora, con el verano a punto de comenzar y las previsiones de altas temperaturas, todo apunta a que centenares de personas buscarán estos espacios tanto en Vigo como en los alrededores para buscar una forma sencilla de refrescarse y pasar un buen rato con los amigos. Y para muchos propietarios, ese mismo calor volverá a traducirse en una oportunidad: convertir su piscina en uno de los negocios más inesperados y rentables del verano.