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Nuevo artista confirmado en Castrelos: el pollo Pepe aterriza convertido en musical

El primer gran evento infantil del verano será "La gran aventura del Pollo Pepe, el musical", basado en el fenómeno editorial

El equipo del Pollo Pepe.

El equipo del Pollo Pepe. / Carteleras Musicales

R. V.

El auditorio de Castrelos ya tiene confirmada su primera gran cita infantil para este verano. El próximo 6 de julio, el auditorio al aire libre acogerá «La gran aventura del Pollo Pepe, el musical», un espectáculo familiar inspirado en uno de los fenómenos editoriales más exitosos de la literatura infantil en España. La saga acumula más de 2,7 millones de ejemplares vendidos y es toda una referencia para varias generaciones de niños y niñas.

El espectáculo aterrizará en Castrelos con una propuesta escénica «deslumbrante», según avanzó ayer el alcalde, combinando una puesta en escena visual, música y una narrativa inmersiva pensada para el público más pequeño.

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«La gran aventura del Pollo Pepe» se representará en horario de tarde y se suma así a la programación estival de Castrelos, uno de los principales escenarios culturales al aire libre de Galicia y habitual punto de encuentro para miles de espectadores durante los meses de verano.

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