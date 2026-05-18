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Muere una mujer tras precipitarse desde un séptimo piso en Vigo

El suceso ocurrió en la mañana de este lunes en Navia

Las personas con conductas suicidas y sus familiares pueden llamar al 024, una línea de atención del Ministerio de Sanidad, un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día

La Rúa Teixugueiras, donde ocurrió el suceso.

La Rúa Teixugueiras, donde ocurrió el suceso. / Google Maps

R. V.

Una mujer falleció en la mañana de este lunes tras precipitarse desde un séptimo piso en el barrio de Navia, en Vigo.

El fatal suceso ocurrió sobre las 7.55 horas, cuando la vecina se arrojó desde una vivienda de un edificio hacia la Rúa Teixugueiras. Según han informado a FARO fuentes oficiales, nada indica que haya criminalidad en la muerte, por lo que todo indica a un suicidio.

Hasta el lugar, acudieron los servicios médicos para atender a los familiares de la víctima. Además, se personaron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional.

Noticias relacionadas

Las personas con conductas suicidas y sus familiares pueden llamar al 024, una línea de atención del Ministerio de Sanidad, un servicio gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. También pueden dirigirse al Teléfono de la Esperanza (717 003 717), dedicado a la prevención de este problema. En casos que afecten a menores, la Fundación Anar dispone del teléfono 900 20 20 10 y del chat de la página https://www.anar.org/ de Ayuda a Niños/as y Adolescentes.

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