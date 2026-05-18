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Medio millar de pacientes atendidos, en el primer año de la atención continuada de Fisioterapia en la UCI del Hospital Álvaro Cunqueiro

Equipo de Medicina Intensiva en la UCI del Álvaro Cunqueiro.

Equipo de Medicina Intensiva en la UCI del Álvaro Cunqueiro. / Sergas

R. V.

En las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Álvaro Cunqueiro, hasta hace un año, los pacientes podían recibir atención de fisioterapia de lunes a viernes por las mañanas. Tras demostrar sus beneficios en un plan temporal, el Servizo Galego de Saúde la extendió para tenerla disponible de forma continuada. Desde entonces, ha atendido a medio millar de pacientes, incrementando su actividad en un 135%.

Las intervenciones de fisioterapia en UCI están dirigidas a mejorar la recuperación funcional y respiratoria de los pacientes críticos. Este nuevo modelo de atención ininterrumpida busca su movilización precoz y la continuidad asistencial. Así, gracias a las más de 8.760 sesiones con estos 500 pacientes, alrededor de un centenar de ellos pudieron iniciar la marcha ya durante su ingreso en UCI.

Para hacerlo posible, fue necesaria la ampliación de la plantilla con dos profesionales más. El Servicio de Rehabilitación del Área Sanitaria de Vigo cuenta con 101 fisioterapeutas que trabajan tanto en sus hospitales como en sus centros de salud.

Extubaciones complejas

A través de un comunicado, el Sergas también destaca la participación activa de los fisioterapeutas en extubaciones complejas y resolución de complicaciones respiratorias. «Uno de los avances más relevantes de esta ampliación horaria fue la posibilidad de dar soporte fisioterapéutico a las extubaciones también en horario de tarde y durante los fines de semana y festivos», destaca el coordinador de esta atención, el fisioterapeuta Ricardo Rodrigues.

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Subraya, además que «la presencia continuada del fisioterapeuta en la unidad permitió actuar de forma precoz ante las dificultades respiratorias y problemas en el manejo de secreciones, contribuyendo a evitar reintubaciones y complicaciones asociadas, con el impacto clínico, económico y humano que eso conlleva».

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