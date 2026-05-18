La Dirección del Área Sanitaria de Vigo asegura que ha iniciado conversaciones para reanudar las operaciones de tarde

El colectivo médico inició este lunes una nueva semana de huelga en los hospitales y centros de salud de toda España y, como es habitual, el área sanitaria de Vigo registró el mayor seguimiento de toda Galicia por la mañana. Y se mantiene en el mismo nivel que la anterior. Según el Servicio Galego de Saúde, fue del 26,82% del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo (Chuvi), cuando cifró el del 27 abril en un 27,1%. Sí baja en Atención Primaria, en casi dos puntos, hasta el 3,38%.

Con los quirófanos al ralentí, las consultas medio vacías y una concentración a las puertas del Hospital Álvaro Cunqueiro, los facultativos mostraron su voluntad de seguir adelante con esta lucha nacional por un estatuto propio. En una asamblea que se prolongó antes y después de la protesta, los galenos analizaron la situación y las medidas de presión a su alcance después de que, hace dos semanas, el único sindicato médico con representación en Galicia, O'Mega, firmara con la Consellería de Sanidade un acuerdo para suspender la huelga autonómica.

Entre muchas otras cuestiones, en la asamblea se abordó qué hacer con las horas extra de tarde, que mantiene bloqueados casi todos los quirófanos de tarde en el Chuvi desde el 9 de marzo. La Dirección del Área Sanitaria de Vigo garantiza que ya ha iniciado conversaciones con los profesionales "para intentar reanudar esa actividad", pero no ofrece más detalles de la negociación.

Entre los asistentes a la asamblea de este lunes en el Cunqueiro hay quien desea retomar esta actividad ya a partir de la próxima semana y quien prefiere mantener durante más tiempo esta presión, que se está desarrollando a nivel autonómico. Las peonadas son voluntarias, por lo que cada profesional puede hacer lo que estime oportuno y esta protesta no se rige por convocatoria sindical.

Homogeneizar tarifas

En lo que la mayoría coincidía es en que hay que negociar nuevas condiciones que acaben con la desigualdad en la remuneración de esta actividad. Fuentes de los servicios afectados explican que cobran por intervención y no por las horas empleadas y que, además, estas tarifas son diferentes entre las áreas sanitarias.

Las robóticas, por ejemplo, son las que mejor se pagan. Señalan la posibilidad de que sean estas las primeras en retomarse, ya que la suspensión de quirófanos de tarde, en este caso, sí afecta a actividad oncológica.

En la actualidad, representantes de servicios que han suspendido las peonadas explican que sí se sigue operando algo de tarde, por los profesionales mayores de 55 años exentos de guardias, que compensan con estos bloques quirúrgicos, o nuevos especialistas contratados en actividad ordinaria de tarde.