Las defensas ven «secundarios» a los cuatro acusados de introducir 650 kilos de cocaína en Vigo

Las defensas de los cuatro acusados de integrar una red que pretendía introducir en abril de 2023 más de 650 kilos de cocaína a través del puerto de Vigo han centrado sus conclusiones en el papel secundario de sus representados y en cuestionar la actuación de los agentes encubiertos, que resultaron claves.

El juicio por la introducción de droga ocultas en palés de bananas procedentes de Sudamérica ha quedado visto para sentencia en la Audiencia de Vigo, según informa Efe. La Fiscalía acusa a los cuatro de delitos contra la salud pública cometidos por organización criminal, por lo que pide para cada uno 12 años de prisión y multa de 100 millones.

Entre los que se sentaron en el banquillo de los acusados no está el considerado cabecilla del grupo, el malagueño Damián R.U., en paradero desconocido.

Según la Fiscalía, la investigación policial se desarrolló entre julio de 2022 y abril de 2023 y permitió constatar que los acusados formaban parte de una estructura organizada y sostenida para establecer vías estables de entrada de cargamentos de cocaína en puertos españoles, entre ellos el de Vigo.

La organización introducía en destino palés de bananas sustituyendo a los cargados en origen con cocaína, sin conocimiento de la empresa remitente de la fruta ni de la transportista.

Tras frustrarse en marzo de 2023 un envío de 1.300 kilos de cocaína, incautado en origen en Colombia, la organización lo intentó de nuevo con 651 kilos en un contenedor procedente del puerto de Moín (Costa Rica), con llegada prevista el 21 de abril a Algeciras y transbordo a otro buque con destino a Vigo.

El 26 de abril de 2023, una vez el contenedor llegó al recinto portuario vigués, la droga fue trasladada a una nave de Vigo y desde allí un camionero cargó los dos palés e inició el traslado por carretera junto a los otros tres acusados. Fue en ese momento cuando se produjeron las detenciones.

El papel y respaldo legal de los agentes encubiertos

En los informes finales, uno de los abogados afirmó que los agentes infiltrados que participaron en la investigación comenzaron a actuar sin autorización y que no se limitaron a la labor de verificar o contrastar información, sino que se presentaron como «piezas útiles» en el transporte de la droga.

Asimismo, incidió en que a mediados de noviembre de 2022 la Policía solicitó el archivo provisional de la investigación porque no avanzaba —fue decretado por la Fiscalía Antidroga a principios de enero de 2023—, pero los agentes infiltrados mantuvieron la actividad. Por eso ha pedido la nulidad de la investigación, por una «actuación encubierta irregular».