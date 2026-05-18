Carmen García Mateo se dirige a la comunidad universitaria para agradecer su apoyo y asumir el mandato «con humildad y determinación»

La rectora electa de la UVigo, Carmen García Mateo, y su rival en la segunda vuelta, Belén Rubio, han enviado sendos escritos a la comunidad universitaria a través del correo electrónico tras las elecciones celebradas el pasado viernes.

García Mateo agradece el apoyo recibido, entiende que el pensamiento crítico de quienes no la votaron obligará al nuevo gobierno «a ser mellores» y asegura que asumirá el mandato «con humildade e determinación». También destaca el trabajo realizado por las candidaturas de Belén Rubio y de Jacobo Porteiro, así como «o espírito co que se desenvolveu a campaña electoral».

«Xa non son imaxe dunha candidatura; son do compromiso do equipo de goberno», añade.

Por su parte, Rubio felicita a la ganadora de las elecciones y reconoce que, aunque lideraba un proyecto «serio, honesto e pensado para o conxunto da UVigo» y del que siente «orgullosa», los resultados «no fueron los esperados». «Pero aceptámolos con serenidade, con respecto e con plena convicción democrática. Seguiremos traballando pola Universidade desde o lugar que nos corresponda», asegura.

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Este lunes se proclamaron los resultados y se abre un plazo de reclamación hasta el jueves. Serán definitivos el día 28 y la toma de posesión de la nueva rectora, la primera en la historia de la UVigo, se producirá en unas semanas durante un acto presidido por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda.