Los arquitectos técnicos auguran un «fuerte crecimiento» de la obra nueva en Vigo para este año: «Hay una apuesta»

El sector de la construcción, tras un arranque de año marcado por la estabilidad, augura que lo que resta de 2026 consolidará en Vigo la tendencia que arrancó con la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) hace casi un año y que los proyectos de obra nueva crecerán sustancialmente tanto en la ciudad como en su área metropolitana. «Crecerá con fuerza, impulsado por el PXOM y por una apuesta conjunta de administraciones, promotores, constructores y profesiones técnicas por resolver el problema de acceso a la vivienda», destaca el presidente del Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra (Coatpo), Manuel Rañó.

Este vaticinio llega tras hacer públicos los datos de expedientes de dirección de obra registrados durante el primer trimestre del ejercicio, que ascendieron a 194, cifra prácticamente calcada a la del mismo período del año pasado, cuando fueron 196. La obra nueva sigue representando uno de cada tres expedientes. Mientras, el presupuesto de ejecución material de las actuaciones proyectadas ascendió entre enero y marzo a 44,6 millones, mientras que en 2025 la cantidad acumulada fue de 47,63 millones.

Vigo y área entran, por tanto, en una fase de meseta tras el intenso crecimiento de las actuaciones de nueva planta en el conjunto de 2025, que superó el 7%. Pese a esto, Rañó deja claro por qué existe ese optimismo en el sector de construcción para augurar una mayor actividad en los tres trimestres restantes de este ejercicio. «La planificación de los proyectos y las obras más habituales no se concentran en un momento determinado, sino que se van desarrollando en períodos entre los 12 y los 18 meses, es más interesante ver la tendencia a medio plazo al existir multitud de circunstancias que pueden afectar», expone el presidente de los arquitectos técnicos de la provincia pontevedresa.

Entre las principales preocupaciones del sector, continúan las consecuencias derivadas de la guerra de Irán, advirtiendo de problemas de suministros e incremento de precios en los materiales, a lo que se suma la escasez de mano de obra en oficios especializados. Con este escenario, Rañó augura que los costes en los precios finales seguirán subiendo, apelando a una colaboración público-privada para sacar adelante proyectos.