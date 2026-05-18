Abel Caballero anuncia medidas contra el alza de precios que impone Iberia a la ruta Vigo-Madrid: «Es un abuso»

La decisión de Iberia de reducir únicamente a dos los vuelos dominicales entre Vigo y Madrid a partir del próximo 31 de mayo, que conllevará además una notable subida de los precios al no bajar los billetes de los 180 euros, ha sido duramente criticada por el alcalde vigués, Abel Caballero, que anuncia medidas para vigilar el comportamiento de la compañía en materia tarifaria.

«Me pondré en contacto con Iberia para decirle que vamos a vigilar los precios y que no toleraremos que ejerza ese poder de oligopolio, estoy dispuesto hasta ir a Competencia, es un abuso de poder y yo voy a defender a Vigo», indica Caballero en un audio remitido a los medios de comunicación. En su alocución, el alcalde deja claro también que la reducción de tres a dos frecuencias los domingos es un golpe para Peinador pese a que la compañía alega que en la temporada estival habrá un incremento de 300 plazas.

«No me satisface, las frecuencias nos importan mucho», añade Caballero, explicando que Iberia le ha trasladado que la planificación de los vuelos hasta octubre sigue abierta y que el número de plazas se establece en función de la demanda y la disponibilidad de aviones.

Las decisiones adoptadas por Iberia contrastan con las tarifas que Air Europa y Renfe, sus principales competidores en la ruta a Madrid, están aplicando a sus servicios. La compañía de Globalia, por ejemplo, mantiene sus 1.500 plazas diarias con cuatro vuelos por sentido y aplica precios que representan la mitad de los que propone ahora Iberia. Mientras, el operador ferroviario ofrece los domingos una frecuencia matinal a las 9,44, que se suma a los que parten a las 13:37 horas y a las 17:25 horas.

Tal y como explicó FARO este lunes, el movimiento de Iberia supone un nuevo repliegue en Peinador, donde fue líder indiscutible de tráficos, aunque ahora su cuota de mercado se sitúa en un 25%, quedándose el año pasado en 248.365 viajeros, mientras que dos décadas atrás, esa cifra ascendía por encima de los 700.000, reflejan las estadísticas de Aena. Ha cedido terreno ante el empuje de Air Europa, que cerró el ejercicio anterior en algo más de 408.000 viajeros.

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La nueva planificación que ha decidido adoptar Iberia en la ruta Vigo-Madrid supondrá que, a partir de junio, únicamente tendrá dos salidas desde Peinador los domingos, a las 13:30 horas y a las 17:45 horas. El mes que viene, los precios de esos servicios no bajan de 180 euros, mientras que en otras fechas llegan a alcanzar incluso los 330. Además, una de las frecuencias suele operarse con los CRJ-1000 de Air Nostrum, que cuentan apenas con un centenar de plazas, mientras que los A320 suben la capacidad hasta los 180 asientos.