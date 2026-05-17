Seis rectores antes de romper el techo de cristal: los predecesores de Carmen García Mateo en la Universidad de Vigo

Una carrera de más de 36 años hasta romper el techo de cristal del despacho más importante de la Universidade de Vigo. La elección de Carmen García Mateo (Vigo, 1963) como primera rectora de la institución nacida en 1989 a partir del Colegio Universitario de Vigo (CUVI).

Catedrátca de de Teoría de la Señal y Comunicaciones—misma cátedra que el tercer rector de la institución— y con experiencia como vicerrectora de Titulaciones durante la implantación del Plan Bolonia, la «patrona del barco» académico vigués refuerza la amplia hegemonía de Ciencias Naturales e Ingenierías. Biología (Mato y Reigosa), Química (Espada y Rodríguez), o Telecomunicaciones (Docampo y Mateo ahora) dejan a Gago (Economía) como el único de Ciencias Sociales o Letras.

Luis Espada Recarey (1989-1994)

Nacido en A Coruña y doctor en Ciencias Químicas por la Universidade de Santiago de Compostela y en Química Aplicada por la Universidad de Manchester tuvo la responsabilidad de pilotar el nacimiento «en uno de los momentos menos propicios posibles». La Xunta del tripartito decidió crearla con el curso académico 1989-90 y no fue posible ser refrendado por las urnas. A finales de agosto ejercía de delegado de la USC —donde había sido vicerrector— para el CUVI y a principios de octubre tomaba posesión tras ser propuesto por la Xunta para el cargo. Desde 2002 ejerció como Valedor do Cidadán de Vigo y en la actualidad preside el Observatorio da Vivenda conjunto con el Concello.

José Antonio Rodríguez Vázquez (1994-1998)

La primera jornada democrática llegaría un 8 de marzo de 1994, siendo además la única ocasión hasta este año en la que hubo una mujer entre las candidaturas. La catedrática de Análisis Matemático Margarita Estévez lideró la lista de Grupo Aberto Universitario de Debate-Colectivo Nacionalista frente a Jose Antonio Rodríguez Vázquez, quien encabezaba la de Plataforma da Converxencia da Universidade de Vigo (PCuvi). Finalmente el catedrático en Química Analítica logró el 53,3% de los 242 votos emitidos por el claustro, contabilizándose cinco abstenciones y 108 para la lista alternativa. Para ello fue clave el apoyo del Colectivo Independiente de Estudiantes y fijó el desarrollo del campus de Ourense como su «prioridad de las prioridades».

Domingo Docampo Amoedo (1998-2006)

El primer vuelco electoral llegaría apenas cuatro años después. Las elecciones del 27 de mayo de 1998 también tuvieron tres contendientes, como las de esta ocasión, pero el resultado fue mucho más abultado al lograr Domingo Docampo Amoedo 126 de los 247 votos del claustro, logrando la mayoría absoluta por uno solo. El candidato de Alternativa Universitaria se impuso al vigente rector (93) y Eusebio Corbacho quedó en 21 del claustro, habiendo cinco en blanco y dos nulos.

«El magnífico» pedía «ilusionar a la sociedad con su Universidad», ya que ésta debía «estar presente siempre en la vida social y cultural del sur de Galicia». Cuatro años después estrenó el nuevo sistema de votación de la LOU que permitiró ampliar el censo a toda la comunidad universitaria, aunque con una participación desigual: del 14,5% de estudiantes al 81% del personal docente titular. La ponderación del voto fue clave ya que el primer colectivo apoyó a Jose Tojo, candidato de Nova Universidade, mientras que los demás mantuvieron al catedrático de Telecomunicaciones por la mínima: 51,31% frente al 48,69%, con el único triunfo en el campus de Vigo. En octubre de 2025 se jubiló de la actividad docente.

Alberto Gago Rodríguez (2006-2010)

El trágico fallecimiento de Tojo a los 47 años no supuso la disolución de su corriente, encabezada el 23 de mayo de 2006 por el catedrático de Física Jose Luis Legido. Sin embargo, en esta ocasión Alternativa Universitaria se impuso en todos los sectores excepto el de personal administrativo y de servicios. El catedrático de Hacienda Pública arousano Alberto Gago logró un apabullante apoyo de los estudiantes (2.468 votos frente a 1.022) y obtuvo el 58,7% de los votos ponderados. Entre sus prioridades estaba una oferta de posgrados «muy diversa», aunque el estallido de la crisis económica truncó sus planes de financiación y algunos proyectos como la Ciudad del Mar.

Docampo, Mato y Gago al término de las elecciones de 2010 al rectorado / Carlos Pereira

Salustiano Mato de la Iglesia (2010-2018)

La corriente iniciada por Docampo continuó en el poder durante otros dos mandatsos en 2008. Uno de sus vicerrectores, el catedrático santiagués de Zoología Salustiano Mato mantuvo el rectorado para esta corriente después de ejercer como director xeral de I+D durante el bipartito en la Xunta. La caída de la participación (del 21,97 y 21,6% al 20,7%) redujo también su ventaje frente al catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Jaime Cabeza: 52,6% y solo 117 papeletas reales de ventaja.

Mato presumió de programa, contactos y el objetivo de retener el talento en los años más duros de la «fuga de cerebros», siendo responsable de proyectos tecnológicos como el XaTcobeo. El 1 de abril de 2014 revalidó el cargo por una legislatura más con el apoyo más bajo hasta la fecha: una bajísima participación (8,66%) y más papeletas en blanco (908) que a su favor (751). La apatía de los estudiantes fue tal que su abstención alcanzó el 97% y en algunos centros no se alcanzó la docena de sufragios.

Manuel Reigosa Roger (2018-2026)

Las elecciones al rectorado del 23 de abril de 2018 supusieron un fin de ciclo histórico al desaparecer, después de dos décadas de «batalla», las plataformas de Alternativa Universitaria y Nova Universidade. Si bien es cierto que las dos listas integraron nombres de ambas corrientes, la condición de Emilio Fernández como director del campus do Mar desde 2009 le otorgaba la etiqueta de continuista. Finalmente el triunfo fue para H2040, la candidatura liderada por Manuel Reigosa que se impuso con el 57,55% de los votos con una recuperación de la participación (22%), aunque en el caso de los alumnos siguió en el 15%. Ese «deseo de cambio» personificado en una de las figuras más destacadas de la facultad de Biología desde 1995.

Tras superar el reto de la pandemia del coronavirus, la corriente de «Ideas que suman» no llegó a postularse a los del 4 de mayo de 2022. En esta ocasión la participación se redujo a casi la mitad, pero logró obtener más votos positivos para poder proclamarse vencedor. Con el 72,34% de los votos ponderados (hubo 627) obtuvo sólidas bases entre estudiantes y profesorado con plaza, mientras que el personal administrativo impuso su «no» por nueve votos. Éste segundo y último mandato ha estado marcado en su recta final por la descentralización del grado de Medicina y la posible creación de una Facultad propia en Vigo. Sin embargo, será García Mateo, de Nós Universidade; y no su «heredera» en H2040, Belén Rubio, la que deberá afrontar ese reto tras el tercer cambio de signo en unas elecciones al rectorado.