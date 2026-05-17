El súper lujo regresa a Vigo con el «Silver Spirit»
El crucero llevaba cinco años sin hacer escala en el puerto olívico
El súper lujo volvió al puerto de Vigo esta vez de la mano del crucero Silver Spirit que este domingo regresó a la ciudad después de un lustro sin visitarla.
En esta ocasión lo hizo en viaje de doce noches entre Lisboa y Southampton en el que Vigo es el primer puerto al que saludaron sus aproximadamente 300 pasajeros de mayoría estadounidense, que realizaron excursiones organizadas a Santiago, Baiona y la comarca del Salnés, donde asistieron en una bodega a una cata de vinos de la denominación Rías Baixas.
Las siguientes escalas del Silver Spirit lo acercarán a Santander, Bilbao, Burdeos, Saint Malo y Saint Peter Port. Inaugurado en 2009, desplaza 39.519 toneladas brutas con unas dimensiones de 211 metros de eslora por 27 de manga. El tráfico de cruceros en Vigo se toma un respiro hasta el próximo día 28, en el que coincidirán Arvia y Star Legend.
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