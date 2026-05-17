Propietarios reclaman en Vigo sus viviendas en alquiler para uso propio para no prorrogar contratos

Desde el 22 de marzo hasta el 28 de abril, si el contrato de alquiler expiraba antes del 31 de diciembre de 2027, el inquilino podía pedir una extensión en los mismos términos y condiciones. Esto fue posible gracias a la entrada en vigor de la prórroga de los contratos de alquiler y la limitación de actualización anual del precio al 2% con el Real Decreto-ley 8/2026, impulsado por el Gobierno central para hacer frente a la escalada de precios a raíz del conflicto en Oriente Medio. La norma fue tumbada el 28 de abril por el Congreso de los Diputados, con los votos en contra de PP, Vox y Junts.

En Vigo, según traslada el Sindicato de Inquilinas de Vigo-Tui-Baixo Miño, hay vecinos que recurrieron a este procedimiento. Juristas, en todo caso, advierten de que esta prórroga solo será aplicable a los contratos que hayan vencido en el tiempo de vigencia de la norma y comentan que, si el dueño no responde a la petición del inquilino, se puede entender que este silencio es positivo. Las asociaciones de propietarios y abogados ponen en duda la validez de estas extensiones y critican al Gobierno por impulsar a los inquilinos a iniciar gestiones que, a su juicio, pueden terminar resolviéndose en los tribunales.

Excepciones

Entre las excepciones para que los caseros se puedan librar de esta norma, destaca una: que necesite la vivienda para que vivan en ella él, sus padres, hijos o su expareja si hay una sentencia firme de separación o divorcio. Este motivo ha sido uno de los más utilizados por propietarios de la ciudad para rechazar la prórroga, según indica el Sindicato de Inquilinas de Vigo-Tui-Baixo Miño.

«Salvando algún caso anecdótico de aceptación da prórroga, a maioría das respostas refírense á non aceptación, sexa polo decaimento do real decreto no Congreso ou utilizando a medida de solicitar a vivenda para uso propio ou familiar. Destas últimas, xa se ve que, en moitas, fan un uso fraudulento desta medida, xa que primeiro intentaron facer unha suba de renda abusiva e, como non puideron, reclaman a vivenda para uso propio para non aceptar á prórroga», explican los representantes de los inquilinos.

Preguntado por las personas afectadas en la ciudad, el sindicato señala que «é complexo ter unha cifra». «Sabemos as persoas da zona de Vigo que descargaron os modelos na páxina da Confederación de Sindicatos de Inquilinas (poderinquilino.org) e as que se achegaron a ambas asembleas abertas que fixemos polo real decreto e as que nos escribiron polo correo. Entre estas, estamos a falar de en torno a 142 persoas. Pero hai que ter en conta tamén que houbo xente que descargou modelos dende outros lugares e enviou a prórroga pola súa conta, de aí a dificultade para contabilizar o total das que solicitaron a prórroga», comentan