Gastronomía
Luisa Sánchez pone en valor el «papel fundamental» de los colectivos vecinales en la II Festa dos Callos
Cientos de personas participaron en la cita gastronómica organizada por la Asociación Val do Fragoso
La vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra, Luisa Sánchez, asistió este domingo en Vigo a la II Festa dos Callos, una cita organizada por la Asociación Val do Fragoso que reunió a cientos de personas en el barrio de Balaídos.
El evento combinó gastronomía y música en directo, convirtiéndose en un punto de encuentro para vecinos y visitantes. La celebración permitió disfrutar de una propuesta popular centrada en uno de los platos tradicionales más reconocidos, en un ambiente festivo y participativo.
Durante su asistencia, Luisa Sánchez destacó el «papel fundamental» que desempeñan los colectivos vecinales en la dinamización social y cultural de la ciudad. La vicepresidenta provincial puso en valor el trabajo de asociaciones como Val do Fragoso, que «contribuyen a fortalecer la convivencia y a mantener vivas las tradiciones en los barrios de Vigo».
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