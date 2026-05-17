Iberia reduce a 2 los vuelos de Vigo a Madrid los domingos y dispara los precios mínimos por encima de los 180 euros, el doble que Air Europa

Los gallegos residentes en Madrid tendrán más difícil disfrutar de un fin de semana completo en casa desde el próximo 31 de mayo. Iberia reducirá únicamente a dos los vuelos desde el aeropuerto de Vigo en esta jornada, dejando una operativa bajo mínimos frente a los crecimientos de Air Europa y Renfe con el AVE. A partir de esa fecha entonces y hasta Navidad, la compañía de IAG solamente tendrá dos salidas de Peinador a Barajas en el último día de la semana: a las 13.30 horas y a las 17.45 horas; cancelando así el de las 9.20 horas.

La noticia tendrá un impacto directo en el bolsillo y las rutinas de cientos de viajeros. La supresión del enlace matinal —probablemente debido al escaso número de conexiones internacionales— ha provocado que el precio mínimo con Iberia durante los domingos de junio con esta compañía ascienda a 180 euros, si bien en otras fechas alcanza los 330 euros para los vuelos. De hecho una de las frecuencias suele operarse con los CRJ-1000 de Air Nostrum con apenas un centenar de plazas, lo que reduce aún más la oferta que si fuera con un A320 de 180 butacas. Pasajeros habituales confirman que ambos vuelos suelen agotar el cupo reservado a compras con Avios que permite una flexibilidad en los cambios.

Este importe contrasta con las tarifas de Air Europa y Renfe, sus principales competidores en la ruta. La compañía de Globalia mantiene sus 1.500 plazas diarias con cuatro vuelos por sentido. Así, la baja ocupación en la franja matinal de las 8.40 horas —donde no supera los 100 euros de precio— se compensa con la más demandada: el vuelo de las 21.05 horas que permite aprovechar toda la tarde dominical antes de regresar para dormir en Madrid. Precisamente en esa franja, a las 21.30 horas, Iberia tenía uno de los vuelos más demandados durante todo el verano (antiguo IB539) hasta que decidió suprimirlo en primavera de 2023. En la actualidad solamente opera los sábados por la noche con salida a las 21.45 horas, conectando con el banco nocturno de salidas hacia Sudamérica.

De esta manera será más caro y más difícil que los residentes fuera de Galicia pasen al menos dos días en casa, o que los turistas que busquen escapadas de 48 horas no dependan de las frecuencias del lunes a primera hora. Aunque en tiempo de viaje, precios y asientos el AVE se ha convertido en una alternativa cada vez más utilizada, la oferta de Renfe es muy similar a la de Iberia. Los domingos la última salida desde la estación de Urzáiz es a las 17.25 horas. Las otras salidas, el Avlo de las 9.44 y el AVE de las 13.37 horas, se solapan con la aerolínea con la que mantienen un acuerdo de códigos compartidos. O dicho de otra forma: es imposible aprovechar la tarde del domingo. Ni siquiera el último billete con enlace, utilizando un Media Distancia que sale a las 18.15h y transborda en Santiago, se logra solventar ese déficit.

Cambio de horarios de Iberia en la ruta Vigo-Madrid durante el pasado invierno / Hugo Barreiro

Otros cambios horarios

Será la segunda modificación de calado en menos de un año para esta frecuencia, el IB 466, que desde el pasado otoño ya sufrió un cambio horario que dejó a Vigo aislado de 24 destinos fuera de Europa. Afortunadamente en esta temporada de invierno se recuperó la conectividad con el banco de salidas del mediodía de Iberia en el que figuran Chicago, Tokio, Río de Janeiro, entre otras grandes metrópolis con un único vuelo.

Este movimiento supone un nuevo repliegue de la otrora líder indiscutible del tráfico en el aeropuerto de Peinador. Pese a mantener una ocupación por encima de la media de la terminal (81,43% en lo que va de año) Iberia ha pasado a una cuota de menos del 25% del tráfico total. Si hace dos décadas marcó su récord con 701.874 pasajeros, el pasado año se quedó en 248.365 ante el empuje de Air Europa (408.468) y la cesión de varias frecuencias a su franquicia regional.