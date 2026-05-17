A homenaxe en Vigo a Begoña Caamaño: «Escribía para mover o mundo»

Vigo celebrou o Día das Letras Galegas con decenas de actividades en diferentes puntos da cidade. O acto central tivo lugar en Porta do Sol

Caballero, na Porta do Sol, con músicos da Etrad, Anxo Pintos e as concelleiras Carmela Silva e Olga Alonso.

Borja Melchor

“Begoña Caamaño non escribía para decorar o mundo. Escribía para movelo». Foi unha das frases clave do bando do Día das Letras Galegas celebrado en Vigo, redactado por Anxo Pintos, presidente da Fundación SonDeSeu e director da Escola Municipal de Vigo de Música e Folk Tradicional, a Etrad. Foi quen se encargou de lelo en alto na Porta do Sol, onde se leron textos da autora homenaxeada e actuou esta agrupación musical.

«Faleceu prematuramente. Deixounos dúas novelas, centos de artigos, anos de radio con palabras coidadas e un xeito de estar no mundo que non caduca. Soubo tamén que o idioma non é só vehículo: é territorio, é identidade, é o nome co que un pobo se recoñece a si mesmo», sinalou Pintos antes de apuntar que Begoña Caamaño lembrounos que «nomear é un acto de poder, que escribir é un acto de liberdade, que preguntar é un acto de resistencia».

Pintos comentou que «enfiou toda a súa traxectoria no feminismo. «Nas marchas e nos manifestos, na defensa dun xornalismo público que fixese a cidadanía máis sabia e máis libre. Non era un feminismo de escaparate: era cosmovisión, método, alegría», indicou, á vez que puxo en valor que Begoña Caamaño «viaxou moito e con compromiso». «Dicía que viaxar era ler o mundo sen intermediarios. E volvía sempre con máis e máis preguntas», aseverou.

«Entendeu marabillosamente ben o que significa a palabra»

O alcalde, Abel Caballero, que tamén participou neste acto, enxalzou de Begoña Caamaño a súa forma de «entender tan marabillosamente ben o que significa a palabra, o que significa o verbo, o que significa transmitir, dende a literatura escrita, dende a literatura oral e dende o xornalismo».

Tamén recoñeceu os seus esforzos a prol do feminismo e o seu inconformismo e lembrou que unha praza do Calvario —onde ela naceu—que une a peonil coa rúa San Roque levará o seu nome.

O 17 de maio tamén se celebrou en Vigo coa XIV edición do Concurso de Canto e Percusión Tradicional Traspés e o II Concurso Coral Infantil e Xuvenil e con actuacións musicais e teatro.

