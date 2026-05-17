Diez historias de investigadoras para inspirar a las nuevas generaciones
La UVigo publica la sexta edición del catálogo «Quero ser investigadora» ilustrada por la artista Alba Casanova y protagonizada por profesionales de la institución
R.V.
La UVigo acaba de editar la sexta edición del catálogo «Quero ser investigadora», una publicación ilustrada por la artista Alba Casanova y protagonizada por diez profesionales de la institución para inspirar a las científicas del futuro.
El volumen está financiado por la FECYT (Ministerio de Ciencia) y forma parte del programa Ciencia de Ida e Volta de la Unidad de Cultura Científica e Innovación de la UVigo,
Las investigadoras de esta edición son María Méndez, del ámbito de la lengua y la lingüística; la catedrática de Ingeniería Química Begoña González; la experta en cáncer María Mayán; Covadonga Barreiro, profesora de Bellas Artes; la física Maite Rodríguez; la economista Raquel Fernández; la catedrática de Derecho Laura Carballo; Alma Gómez, de Ingeniería Informática; la ingeniera Lucía Día; y Belén Martín, del área de Filología Inglesa.
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