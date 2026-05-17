Convocan una «foliada» popular para defender la Oliveira del Paseo de Alfonso de Vigo

La asociación Amigas das Árbores ha convocado una foliada popular en defensa de la Oliveira del Paseo de Alfonso el próximo sábado 23 de mayo, entre las 16.00 y las 22.00 horas, en el entorno del ejemplar.

El colectivo denuncia la falta de información «clara y no sesgada» por parte de la Xunta y del Concello sobre las actuaciones previstas en el entorno del árbol centenario, incluido en el Catálogo Galego de Árbores Senlleiras. Según explican, el proyecto contempla tunelar bajo las raíces de la Oliveira y limitar su espacio a un alcorque que consideran insuficiente.

La asociación alerta del posible impacto sobre un ejemplar de 209 años, considerado uno de los símbolos más representativos de la ciudad y que además da nombre al nuevo himno del Celta.

Ante lo que califican de «inacción» de las administraciones, los organizadores impulsan esta jornada reivindicativa y festiva para reclamar un modelo de ciudad «verde», que proteja su patrimonio natural y afronte los retos climáticos futuros.

La programación incluirá música de las Ferreñas da Oliveira y del grupo folk Estamos en ello, además de una sesión de dibujo para público infantil y adulto organizada por A Furia Verde, comando de ilustración y propaganda arbórea. También colabora A Póla.

«A Oliveira lleva más de dos siglos resistiendo. Ahora nos toca a nosotros defenderla», señalan desde la organización.