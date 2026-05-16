Perfil
Carmen García Mateo: La patrona de barco que dirigirá el timón de la UVigo con «serenidad y fortaleza»
A pesar de hacer gala de un carácter sereno y afable, que gana en las distancias cortas, Carmen García Mateo (Vigo, 1963) es una persona decidida y perseverante a la hora de conseguir los objetivos que se propone. Ya sea marcharse a Madrid en un tren nocturno Rías Baixas para estudiar Ingeniería de Telecomunicación en unas aulas donde las alumnas eran una minoría (junto a ella solo se graduaron otras cuatro compañeras), incorporarse en el 87 a la recién creada escuela de Vigo para poner en marcha el tercer curso mientras ella hacía su doctorado o, más recientemente, convertirse en una de las primeras patronas de barco en el Liceo de Bouzas.
“Son unha persoa tímida, pero determinada e con fortaleza. Se quero algo, pelexo por iso, pero só as cousas que sei que podo facer”, comentaba la catedrática de Teoría de la Señal en una de las entrevistas concedidas a FARO durante la campaña.
La nueva rectora de la UVigo coordinó durante casi un año la elaboración de una candidatura de la plataforma Nós Universidade antes de confirmar que ella sería la persona elegida para liderarla. En campaña prometió que ejercerá un liderazgo “sereno y firme”, la expresidenta de Nueva Zelanda Jacinda Ardern es uno de sus referentes, y que gobernará con datos y solvencia frente a la “improvisación” y con un proyecto común que supere los “minifundismos”.
Ha revalidado el apoyo mayoritario que obtuvo en la primera vuelta para dirigir este “cambio” prometido a la comunidad universitaria y afrontar, como principales retos de su mandato, las jubilaciones masivas, la caída de la matrícula por el descenso de la natalidad, la reordenación del personal, la negociación del nuevo plan de financiación de la Xunta y la descentralización de Medicina. Por cierto, ella defiende que la UVigo está preparada para contar con una facultad propia que imparta estudios de grado y doctorado.
Experiencia en la gestión universitaria
García Mateo ya tiene experiencia en la gestión universitaria. Fue vicerrectora de Titulaciones en el equipo del rector Gago durante la compleja adaptación al marco de Bolonia, coordinó el doctorado en TIC y dirigió el departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones entre 2017 y 2019.
Actualmente, coordina el Grupo de Tecnologías Multimedia y desarrolla una investigación centrada en la tecnología del habla en gallego y castellano, la segmentación de audio, el reconocimiento biométrico y la detección por voz de enfermedades neurodegenerativas.
Tiene más de 150 publicaciones en revistas y congresos internacionales, fue miembro del plenario del Consello da Cultura Galega desde 2016 hasta 2024 y recibió el Premio Josefa Wonenburger de la Xunta en 2014 por la excelencia de su trayectoria en ciencia y tecnología.
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