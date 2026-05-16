El Concello de Vigo inicia la próxima semana la retirada de nidos y huevos de gaviotas

El Concello de Vigo retoma el lunes la campaña de retirada de nidos y huevos de gaviotas en el casco urbano, un servicio que se prolongará hasta el 14 de agosto y que incluye la recogida de ejemplares adultos y pollos heridos o caídos. El nuevo contrato contempla actuaciones en un plazo máximo de 48 horas desde la recepción de los avisos vecinales, salvo inclemencias meteorológicas.

La empresa adjudicataria actuará directamente en tejados, terrazas y otros espacios de viviendas donde se detecte nidificación de gaviotas. Entre el 18 de mayo y el 12 de junio, se desarrollará la retirada manual de nidos y huevos, eliminando también los restos para evitar obstrucciones en canalones. El horario de estas actuaciones será de 8.30 a 15.30 horas.

El servicio contempla además la recogida urgente de gaviotas adultas o pollos que estén heridos o no puedan salir por sí mismos. Estas intervenciones se realizarán el mismo día de la recepción del aviso o, si no fuese posible, al día siguiente. Los animales serán trasladados al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Carballedo, en Cerdedo-Cotobade, o a un núcleo zoológico autorizado por la Xunta. En el caso de los ejemplares adultos que no presenten problemas y puedan volar, serán liberados sin necesidad de traslado.

Horarios

La recogida de pollos y ejemplares heridos se llevará a cabo en días hábiles entre el lunes y el 14 de agosto, en horario de 9.00 a 17.00 horas. El Concello habilita además la recepción de avisos de lunes a viernes entre las 8.00 y las 19.00 horas. El contrato también recoge actuaciones específicas en zonas de reciente asentamiento de colonias de gaviotas, como Sanjurjo Badía, la Travesía, O Calvario, Portanet y Coia para frenar la expansión de estas aves en áreas donde hasta ahora no existían emplazamientos consolidados.

Además de las intervenciones directas, la empresa adjudicataria deberá informar a vecinos y asociaciones sobre sistemas para evitar nuevas nidificaciones y molestias provocadas por las aves, como redes, púas o tanzas. En cada actuación, se entregará a las comunidades vecinales una carta informativa con las medidas preventivas disponibles.

Cada actuación deberá quedar documentada mediante fotografías tomadas antes y después. Habrá un registro de los datos del aviso y de la ejecución del servicio. La adjudicataria tendrá que elaborar informes mensuales y un balance de la campaña con detalle de nidos, huevos y pollos retirados, incluyendo una comparativa con los tres años anteriores.