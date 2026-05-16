Más de 8.000 personas, incluido Fernando Romay, disfrutan del torneo 3x3 de baloncesto de Caixabank en el Puerto de Vigo

La temporada 2026 del Circuito 3x3 CaixaBank ha vibrado con una gran jornada en torno al baloncesto con la disputa de la tercera parada del año, este sábado 16 de mayo en Vigo. Más de 8.000 visitantes, incluidos algunos de la talla de Fernando Romay, se han acercado al mayor festival de baloncesto urbano, 3x3, gratuito y al aire libre de España. En el evento, llevado a cabo en Puerto de Vigo, han participado más de 350 jugadores y jugadoras de los 90 equipos inscritos, disputando un total de 148 partidos de todas las categorías.

Bajo el lema Juega y Vive el Baloncesto, los asistentes y jugadores disfrutaron con una participación multitudinaria, en la que quedó patente el fomento de la igualdad a través del deporte y el incremento del impacto social positivo con diferentes iniciativas como la del Triple Solidario. Gracias a los más de 1.000 triples anotados, la Fundación «la Caixa» ha podido destinar una ayuda directa a la Asociación ARELA, que realiza un gran trabajo en apoyo del desarrollo integral de la infancia y la juventud de Galicia en riesgo de exclusión, en situación de desprotección o en conflicto social.

La inauguración del circuito contó con representantes de las instituciones implicadas en la organización del evento. Carlos Botana Lagarón, Presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo, ha declarado que «Es un honor y un placer poder tener este campeonato en el puerto de Vigo. Que lo disfrutéis, que lo paséis muy bien. El baloncesto es lo mejor que hay y que sea un momento de máximo disfrute.».

Por su parte, Igor de las Heras, Director de área de CaixaBank en Vigo, ha querido destacar que «Llevamos 14 años colaborando y para nosotros es un placer. Los valores del baloncesto: compromiso, trabajo en equipo, colaboración, esfuerzo... enlazan muy bien con nuestros valores. La ciudad se vuelca con este evento y estamos muy contentos. Además de lo que hacemos en CaixaBank, la obra social para nosotros es fundamental. Me gustaría presentar la acción del triple solidario, todos los triples que se anoten se convertirán a euros para ser destinados a la asociación Arela. Animar a todos a disfrutar esta jornada.».

Visibilización del baloncesto en silla de ruedas

Asimismo, Ana Ortiz, delegada de la Xunta en Vigo, expresó que: «Es un honor poder estar aquí patrocinando este evento». Mientras que Susana García, Vicepresidenta de la Federación Galega de Baloncesto, ha comentado que «Seguimos trabajando para que el baloncesto en Pontevedra siga creciendo. Estamos encantados con este evento porque promociona muchísimo el baloncesto».

Además, Marcos del Olmo, Vicepresidente de la FEDDF, ha añadido que «Para nosotros tener visibilidad en el baloncesto en silla de ruedas es clave. Estáis todos invitados a jugar a baloncesto y disfrutas de la exhibición, muchas gracias a todos». Y Fernando Romay, como embajador de la FEB, ha cerrado el acto recordando que «Simplemente dar las gracias a todos por venir. Por creer que el baloncesto es bueno para vuestros hijos. Esto tiene un gran pasado, pero sobre todo tiene muchísimo futuro».

El Circuito 3x3 CaixaBank 2026 recorrerá un total de 11 ciudades españolas durante toda la temporada. La próxima parada tendrá lugar el próximo 23 de mayo en Salamanca. Todos los detalles del circuito se podrán seguir a través de la página web: http://www.feb.es/circuito3x3.aspx