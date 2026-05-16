El «Ambience» vuelve a Vigo por sorpresa tras alterar su hoja de ruta en plena travesía

Un reajuste en su hoja de ruta de la que tuvo que cancelar las escalas en las islas Scilly y Burdeos, acercó este sábado al puerto de Vigo al crucero británico Ambience, que en un principio no tenía previsto visitarlo.

A bordo del reconocible crucero que ya ha pasado por Vigo en 16 ocasiones desde su escala inaugural en 2022, viajan unos 1.400 pasajeros y 500 tripulantes que realizan un recorrido de dos semanas desde Tilbury, en el que antes de atracar en Vigo lo había hecho en Brest, Bilbao, Santander, Gijón, Lisboa y Leixões.

Noticias relacionadas

El Ambience coincidió en Galicia con su compañero de flota Ambition, que atracó en la mañana de este sábado en A Coruña tras haber permanecido dos días en Burdeos por un brote de gastroenteritis que afectó a unos 80 pasajeros que fueron aislados en sus camarotes. En un principio el fallecimiento de un pasajero hizo saltar las alarmas aunque finalmente se comprobó que la muerte había sido por parada cardíaca, según informaron medios digitales franceses.